2026 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Lamine Yamal, futbol dünyasının önemli isimlerinden övgüler aldı.

İspanya'nın 4-0 kazandığı karşılaşmada takımının ilk golünü atan genç yıldız için Fox Sports'a Dünya Kupası'nı yorumlayan Zlatan Ibrahimovic ve Thierry Henry'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

'KİMSENİN SAHİP OLMADIĞI BİR ŞEYİ VAR'

İspanya'nın ilk maçta Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalmasının ardından Suudi Arabistan karşısında farklı bir görüntü ortaya koyduğunu belirten Zlatan Ibrahimovic, bu değişimde Yamal'ın etkisine dikkat çekti.

İbrahimovic, "İlk maçla bugün arasındaki farkın Yamal olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun kimsenin sahip olmadığı bir özelliği var: yaratıcılık. Sadece 45 dakika oynadı ama herkes biliyor ki İspanya'ya karşı oynarken Yamal'a dikkat etmek zorundasınız. Sonuçta onlar Avrupa şampiyonu." ifadelerini kullandı.

THIERRY HENRY'DEN 'AURA' VURGUSU

Bir başka futbol efsanesi Thierry Henry ise Yamal'ın oyunu okuma becerisine dikkat çekti.

Barcelona geçmişi bulunan Henry, "Oyunu düşünen bir oyuncu. Her şeyi farklı yapıyor. Driplingleriyle, paslarıyla ve sahip olduğu aurayla insanları etkiliyor. Ne zaman hızlanacağını, ne zaman oyunun ritmini düşüreceğini biliyor. Sahadayken her an bir şey olabilir hissi veriyor" dedi.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOL

Henüz 18 yaşında olan Lamine Yamal, Suudi Arabistan karşısında attığı golle Dünya Kupaları'ndaki ilk gol sevincini yaşadı.

Bu karşılaşma aynı zamanda genç yıldızın Dünya Kupası kariyerindeki ilk 11 başlangıcı oldu.

İlk maçta yaşadığı hamstring problemi nedeniyle Yeşil Burun Adaları karşısında sonradan oyuna dahil olan Yamal, ikinci maçta ise ilk dakikadan itibaren farkını ortaya koydu.

SIRADAKİ RAKİP URUGUAY

H Grubu'nda ilk galibiyetini alan İspanya, son grup maçında Uruguay ile karşı karşıya gelecek.