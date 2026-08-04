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Kaynak: Haber Merkezi

Yaz aylarının gelişiyle birlikte Türkiye, çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, orman yangınlarına karşı kritik bir uyarıda bulundu.

“KESİNLİKLE ATEŞ YAKMAYALIM”

Yumaklı, açıklamasında "Meteorolojik verilere göre; bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor. Lütfen bu süreçte: Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım” ifadelerini kullandı.

“ANIZ GİBİ İŞLERDEN UZAK DURALIM”

Sözlerinin devamında, “Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim” ifadelerini kullanan Yumaklı, “Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir” dedi.

Yumaklı, açıklamasını “Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz" ifadeleriyle noktaladı.