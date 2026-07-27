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Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aileleri doğayla buluşturacak yeni projeyi duyurdu. 8 Ağustos 2026'da Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek "Aile Kampı" etkinliğinde çadır konaklamalı ve günübirlik katılım imkânı sunulacak. Başvuru takvimi ve katılım şartları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir organizasyon düzenleneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören "Baba-Çocuk Kampı" etkinliğinin bu yıl kapsamı genişletilerek "Aile Kampı" formatına dönüştürüldüğünü belirten Yumaklı, etkinliğin 8 Ağustos 2026 tarihinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÇADIR KONAKLAMALI VEYA GÜNÜBİRLİK KATILIM

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinasyonunda düzenlenecek kampta katılımcılar, tercihlerine göre çadır konaklamalı ya da günübirlik olarak etkinliklere katılabilecek.

Kamp boyunca alanların uygunluk durumuna göre doğa yürüyüşleri, çocuklar için doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

81 İLDE DÜZENLENECEK

Bakan Yumaklı, organizasyonun Türkiye'deki korunan alanlarda gerçekleştirilecek en kapsamlı aile ve doğa temalı etkinliklerden biri olacağını belirtti.

Kampın; Ankara'daki Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, İstanbul'daki Şamlar Tabiat Parkı, Antalya'daki Termessos Millî Parkı, Bolu'daki Abant Gölü Millî Parkı ve Muğla'daki Marmaris Millî Parkı başta olmak üzere 81 ilde belirlenen korunan alanlarda düzenleneceğini ifade etti.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANACAK

Her il için ayrı kontenjan oluşturulacağını belirten Bakan Yumaklı, başvuru takvimi ile katılım şartlarının önümüzdeki günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.