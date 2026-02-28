İbrahim Yıldız, Kartal Soğanlık’taki Safa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 doğumlu İbrahim Yıldız, sanat dolu bir çocukluk geçirdi. Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık eğitimi alan genç oyuncu, estetik anlayışını oyunculuk tutkusuyla harmanladı. Çeşitli sanat dallarıyla ilgilenmesine rağmen mesleki yolculuğunu profesyonel oyunculuk üzerine şekillendirdi.

İBRAHİM YILDIZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

15 Ağustos tarihinde üzerine devrilen ağaç yüzünden ağır yaralanan Yıldız, bu kazaya bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle aramızdan ayrıldı.

İBRAHİM YILDIZ KAÇ YAŞINDAYDI?

Genç oyuncu vefat ettiğinde 27 yaşındaydı.