Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, uzun bir süredir ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmüyor.

MİRASINDAN MEN EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ünlü türkücü davalık olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini söylemişti.

Tatlıses ailesindeki krizde son perde, Ahmet Tatlıses’in babasına yönelik şoke eden itiraflarıyla açılmıştı.

"14 YAŞIMDA BELİME SİLAH KOYDU"

Babasının kendisini çocuk yaşta suça ittiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "Babam 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır. Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu, kabadayı aleminden adamlar gönderdi" sözleriyle sessizliğini bozmuştu.

İbrahim Tatlıses, uzun süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'ı kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

"HER YILAN YERDE SÜRÜNMEZ"

Sert ifadeyle magazin gündemine yerleşen şarkıcı, son paylaşımında, "Her yılan yerde sürünmez... Bazıları oturur seninle çay, kahve içer" diyerek, ağır bir göndermede bulundu.

İbrahim Tatlıses'in bu göndermesine, oğlu Ahmet Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak'ın ne karşılık verecekleri merak konusu oldu.