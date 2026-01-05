Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi

İbrahim Tatlıses ile Asena arasında yıllardır süren kırgınlık yılbaşı gecesi sona ermişti. Yıldız Tilbe’nin program sırasında sarf ettiği bir ifade, barışmanın önüne geçerek sosyal medyada tartışma yarattı. Buluşma için Asena'ya 2 milyon TL verildiği ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 1

Ünlü oryantal Asena, “İbo Show Yılbaşı Özel” programında sahne alarak dans etti ve Tatlıses’le olan 25 yıllık küslüğe nokta koydu. Programın dikkat çeken anlarından biri ise Bülent Ersoy’un, Tatlıses’e Asena’yı programa nasıl ikna ettiklerini sormasıyla yaşandı.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 2

Bu sırada kamerada olmadığını düşünen Yıldız Tilbe’nin eliyle para işareti yaparak “İki katı ücret aldı” demesi ekrana yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 3

'GEÇMİŞİMLE HESAPLAŞTIM'

Asena, yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahne aldı ve konser sonrası soruları yanıtladı. “Sizi yeniden İbrahim Tatlıses’le birlikte görür müyüz?” sorusuna, “Yapmam gerekeni yaptım. Bundan sonra kendi yoluma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 4

Tatlıses’in programına çıkarak yıllar sonra barışan Asena, yaşanan süreci ise şu sözlerle özetledi: “Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım ve artık eski defterleri kapattım.”

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 5

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık dört yıl süren bu aşk, kıskançlık krizleri, şiddet iddiaları ve dramatik bir silahlı saldırı ile son bulmuştu.

Tam 22 yıl süren küslük, 2025 yılbaşı özel "İbo Show" programında duygusal bir buluşmayla sona erdi ve milyonları ekrana kilitleyen anlar yaşandı.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 6

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Ayrılığın ardından Asena 2003 yılında silahlı saldırıya uğradı. Ünlü oryantal bacağından yaralandı. Bu olay, magazin gündemini altüst etti.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 7

KARŞISINDA GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Asena çıktı ve dans etmeye başladı. Tatlıses, eski aşkını karşısında görünce şoke oldu. Tatlıses programda gözyaşlarına hakim olamadı. "O zamanlar Asena’yı çok aradım, ama ulaşamadım" diyerek duygularını döktü.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 8

Asena ise "Her şey zamanında güzel. 25 yıl sonra bir araya geldik" sözleriyle karşılık verdi. İkili sarıldı, geçmişin yaraları sanki kapanır gibi oldu. Stüdyodaki konuklar ve izleyiciler, bu duygusal barışmaya tanıklık etti.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 9

Bu buluşma, sadece bir program sürprizi değil; yılların birikmiş kırgınlıklarının sona ermesiydi. Tatlıses ve Asena'nın hikayesi, aşkın, kıskançlığın, güç dinamiklerinin ve affetmenin bir özetiydi.

İbrahim Tatlıses’le barışmak için ne kadar para aldı? 25 yıllık küslük bitti: Bir söz gündemi değiştirdi - Resim: 10

YILIN BARIŞMASI OLARAK YORUMLANDI

Magazin dünyasında "yılın barışması" olarak yorumlanan bu an, nostaljiyi ve duygusallığı bir araya getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
