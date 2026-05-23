Yeniçağ Gazetesi
23 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 18°
Anasayfa Aktüel İbrahim Tatlıses'in son hali üzdü: Saçları beyazladı, kilo verdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Tatlıses'in son hali üzdü.

Cemile Kurel
Safra kesesi ameliyatı da geçiren Tatlıses, sağlık durumunun düzelmesinin ardından taburcu edildi. Ancak usta sanatçı, hastaneden ayrılmadan önce yaptığı miras açıklamasıyla gündeme damga vurdu.

Yurt dışındaki konser maratonunun ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan Tatlıses’in, 7 Nisan’da hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Tedavi sürecini geride bırakan sanatçı, taburcu olmadan önce yaptığı çarpıcı vasiyet açıklamasıyla uzun süre konuşuldu.

Tatlıses açıklamasında, mal varlığıyla ilgili kararını net sözlerle dile getirerek mirasını çocuklarına bırakmayacağını söyledi. Kazandığı servetin tamamen kendi emeği olduğunu vurgulayan sanatçı, “Bu noktaya kendi çabamla geldim. Mirasımı istediğim gibi değerlendiririm” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ünlü türkücünün tedavi sonrası ortaya çıkan son görüntüsü de dikkat çekti. Paylaşılan karelerde Tatlıses’in belirgin şekilde kilo verdiği ve yıllardır koyu tonlarda kullandığı saçlarının büyük ölçüde beyazladığı görüldü.

Sanatçının son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
