Dün evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in yoğun bakıma alınmasının ardından Melek Zübeyde Tatlıses babasının sağlık durumuna ilişkin "Ameliyat söz konusu" diye konuştu.

Yurt dışı turnesinin ardından İstanbul’daki evinde fenalaşan ünlü sanatçı, kızı Melek Zübeyde Tatlıses’ten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye ulaştırılan Tatlıses’in, şiddetli bir viral enfeksiyona yakalandığı tespit edildi. Sanatçının sağlık durumu nedeniyle, kontrol ve tedavi süreci kapsamında tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

Gel Konuşalım'a konuk olan Melek Zübeyde Tatlıses babasının sağlık durumuna ilişkin şöyle konuştu:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Ambulans ile hastaneye götürdük. Vücudundaki enfeksiyonun safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu."

Tatlıses'in çocukları Dilan Çıtak ve hakkında uzaklaşma kararı çıkarttığı Ahmet Tatlıses ise küs olmalarına rağmen babalarını ziyarete giderek dün hastane önünde açıklama yapmıştı. Tatlıses'in kendisine kumanda fırlattığı gerekçesiyle dava açtığı ilan edilen çocuğu Dilan Çıtak hastaneye ilk gelenler arasındaydı. Çıtak, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman sağlık konusunda yanındayız. Bu şakaya veya kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah."

TORUNU: DARGINLIK İSTEMİYORUZ

Ahmet Tatlıses'in hastaneye gelen oğlu Mert Tatlıses ise babasının elektronik kelepçesi bulunduğu için 3 metre yakına gelemediği gerekçesiyle hastaneye gelemediğini söyleyerek dedesinin yanına gitti.

İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine Ahmet Tatlıses de babasını ziyaret etti ve hastanenin önünde babasının sağlık durumuna ilişkin, "Şu an stabil, iyi, yoğun bakımda. İyi olacak inşallah Kelepçe yine ayağımızda sorun da çıksa yine geleceğiz sonuçta babamız. Hiçbirimiz dargınlık istemiyoruz. Evlatları olarak onu seviyoruz, o da evlatlarını seviyor" diye konuştu.