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Kaynak: Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki evinde manevi kızı Didem Carus'un isteme törenine ev sahipliği yaptı.

Aile yakınlarının katıldığı törende, Didem Carus ile damat adayı için geleneklere uygun isteme merasimi gerçekleştirildi.

MANEVİ KIZINA BEŞİ BİR YERDE ALTIN TAKTI

Manevi kızını damat adayına veren Tatlıses'in törende oldukça duygulandığı görüldü.

Ünlü sanatçı, bu özel günde manevi kızı Didem Carus'a beşi bir yerde altın takı hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.

DAVETLİLER HALAY ÇEKEREK KUTLADI

İsteme töreninin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek genç çiftin mutluluğunu kutladı.

Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan tören, davetlilerin yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

DÜĞÜN EYLÜL AYINDA YAPILACAK

Edinilen bilgilere göre Didem Carus ile damat adayının düğününün eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.