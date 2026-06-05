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"İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından Ayşegül Yıldız ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık iki yıl süren evlilik, 29 Kasım 2013 tarihinde sona ermişti.

Boşanmanın ardından kamuoyundan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ayşegül Yıldız, uzun süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen MHP Grup Toplantısı’nda ortaya çıktı. Toplantıya katılan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP’ye katıldığını açıklayan Yıldız, Ankara programına ilişkin görüntüler de yayımladı. Paylaşımında, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ve parti teşkilatlarıyla birlikte TBMM Grup Toplantısı’na katıldıklarını belirten Yıldız, Devlet Bahçeli’nin konuşmasını dinlediklerini ve toplantı sonrasında kendisiyle görüşme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Yıldız ayrıca Ankara ziyaretleri kapsamında Anıtkabir’i de ziyaret ettiklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Siyasi çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Ayşegül Yıldız, İstanbul için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdürecekleri mesajını verdi.