Yurt dışındaki konser turnesinden dönen ünlü isim, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

CİDDİ VİRÜS İDDİASI

Evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Tatlıses'in ilk bilgilere göre ağır seyreden bir viral enfeksiyon geçirdiği öğrenildi.

AİLE VE YAKINLARI HASTANEDE

Sanatçının hastaneye kaldırıldığının duyulmasının ardından ailesi ve yakınları da sağlık merkezine gelerek durumunu takip etti. Doktorların, Tatlıses’in tedavi sürecini yakından izlediği ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi.

DİLAN ÇITAK HASTANEYE KOŞTU

Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses’in ayağındaki ‘elektronik kelepçe’ nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi. Ahmet Tatlıses'in ayağındaki kelepçe nedeniyle babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek sanatçının sağlık durumuyla alakalı şu ifadelere yer verdi:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk tespitlerde enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır."

Yapılan açıklamaya göre sanatçının durumunun kritik olmadığı; enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan yapılan açıklamada, "ağır virüs" iddialarının aksine teşhisin bakteriyel enfeksiyon olduğu ve tedavinin bu yönde ilerlediği belirtildi.