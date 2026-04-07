Yurt dışındaki konser turnesinden dönen ünlü isim, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

CİDDİ VİRÜS İDDİASI

Evinden ambulansla hastaneye getirilen Tatlıses’in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, virüsün ağır seyrettiği ve bir süre gözlem altında tutulabileceği kaydedildi.

AİLE VE YAKINLARI HASTANEDE

Sanatçının hastaneye kaldırıldığının duyulmasının ardından ailesi ve yakınları da sağlık merkezine gelerek durumunu takip etti. Doktorların, Tatlıses’in tedavi sürecini yakından izlediği ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi.