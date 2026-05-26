“İmparator” lakabıyla tanınan usta sanatçı, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışı konser turnesinden döndükten sonra aniden rahatsızlanan Tatlıses, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
İbrahim Tatlıses eski imajına döndü: Son hali korkutmuştu
Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve operasyon geçiren İbrahim Tatlıses, doktorlarını ziyaret ettikten sonra yeniden gündeme geldi. Son görüntüsünde oldukça kilo verdiği görülen sanatçının beyazlayan saç ve sakalları hayranlarını endişelendirmişti. Tatlıses eski tarzına geri döndü.Hande Karacan
Sanatçının ağır bir viral enfeksiyon geçirdiği ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın dostları da Tatlıses’i yalnız bırakmamıştı.
Geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edilen ünlü türkücü, hastane çıkışında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Özellikle çocuklarıyla ilgili sözleri uzun süre konuşuldu.
Bazı çocuklarının hastaneye gelmesini istemediğini söyleyen Tatlıses, kendisini zor günlerinde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Açıklamalarında kırgınlıklarını açıkça dile getiren sanatçı, “Babam bu halde olsa ben onu asla yalnız bırakmazdım” ifadelerini kullandı.
Mirasıyla ilgili yaptığı açıklama ise gündeme damga vurdu. Tüm mal varlığını devlete bırakacağını belirten Tatlıses, servetini kendi emeğiyle kazandığını vurguladı. Ünlü sanatçının İstanbul, Bodrum, İzmir, Şanlıurfa ve Kuşadası’nda çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğu iddiaları da yeniden gündeme geldi.
Öte yandan sanatçının son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Saçlarını boyamayı bırakan ve oldukça yorgun görünen Tatlıses’in son hali sevenlerini korkutmuştu.
Kısa süre sonra yeniden imaj değiştiren sanatçı, saçlarını koyu renge boyatarak eski görünümüne geri döndü.
Evinden paylaşım yapan Tatlıses, “Herkes merak etmiş, işte balkonumdayım” sözleriyle takipçilerine seslendi.