“İbrahim Selim ile Bu Gece” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Selim, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.
İbrahim Selim ve fenomen sevgilisi Ayşe Şeyma Keten evleniyor: 16 yaş farkı çok konuşulmuştu
Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile evlilik kararı aldı. Selim, merakla beklenen düğün tarihi konusunda ilk kez net bir açıklama yaptı.Cansu İşcan
Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile mutlu bir ilişki yaşayan ve geçtiğimiz aylarda nişanlanan çift, evlilik hazırlıkları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda rol alan, şu anda ise dijital platformda kendi programında ünlü konukları ağırlayan İbrahim Selim, gönlünü 30 yaşındaki fenomen Ayşe Şeyma Keten’e kaptırmıştı.
İkili, aşklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun."
Çift, en son Hayko Cepkin ile Pelin Akil’in başrollerini üstlendiği “Jekyll & Hyde” müzikalinin prömiyerinde birlikte görüntülendi.
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Selim, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini belirterek “Pelin’i çok severim, Hayko Cepkin’in sahne performansını da çok merak ediyorum” dedi.
Düğünle ilgili sorular üzerine ise “Yazın düğün yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayşe Şeyma Keten de “İbrahim Bey romantik mi?” sorusuna “Bana yetecek kadar romantik” yanıtını verdi.
İBRAHİM SELİM KİMDİR?
İbrahim Selim, 5 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türk oyuncu, sunucu, şovmen ve seslendirme sanatçısıdır. Aslen Artvin Arhavi kökenli ve Laz kökenlidir.
Eğitimine Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde başladı, ancak üç yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne geçti ve 2005 yılında mezun oldu. Kariyerine 2002 yılında başlayan Selim, tiyatro, dizi, sinema ve seslendirme alanlarında çalıştı.
Öne çıkan çalışmaları: Tiyatroda "Bunu Ben de Yaparım" tek kişilik oyunuyla 2016'da Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü aldı.
"Arzu Tramvayı", "Alice Müzikali" gibi oyunlarda rol aldı.
Dizilerde "Ölümlü Dünya", "Ulan İstanbul", "Leyla ile Mecnun", "Poyraz Karayel", "Güllerin Savaşı" gibi yapımlarda yer aldı.
Sunuculukta "İbrahim Selim ile Bu Gece" talk-show programıyla (YouTube ve FOX'ta) geniş kitlelere ulaştı; ayrıca podcast ve dijital içerikler üretiyor.
AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR?
Ayşe Şeyma Keten, 1995 yılında doğmuş olan bir sosyal medya fenomeni, dijital içerik üreticisi ve YouTuber'dır. İstanbul'da yaşamaktadır.
Üniversite eğitimini özel bir üniversitede Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği (havacılık yönetimi) bölümünde tamamladı, ancak kariyerini havacılık yerine dijital mecralara yöneltti.
Instagram, YouTube ve çeşitli kanallarda (örneğin Oha Diyorum, YapYap gibi) eğlenceli günlük yaşam videoları, challenge'lar ve içerikler üreterek tanındı. Geniş bir takipçi kitlesine sahip ve özellikle genç kitlelerce biliniyor.
İkili, bir süredir ilişki yaşıyor; İbrahim Selim evlilik teklifi etmiş, nişanlanmışlar ve yakın zamanda düğün planlarını (yaz aylarında) kamuoyuyla paylaşmışlardır.
Aralarında yaklaşık 16 yaş fark bulunuyor ve bu ilişki magazin gündeminde sıkça yer alıyor.