İbrahim Selim ve fenomen sevgilisi Ayşe Şeyma Keten evleniyor: 16 yaş farkı çok konuşulmuştu

Üniversite eğitimini özel bir üniversitede Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği (havacılık yönetimi) bölümünde tamamladı, ancak kariyerini havacılık yerine dijital mecralara yöneltti.

Instagram, YouTube ve çeşitli kanallarda (örneğin Oha Diyorum, YapYap gibi) eğlenceli günlük yaşam videoları, challenge'lar ve içerikler üreterek tanındı. Geniş bir takipçi kitlesine sahip ve özellikle genç kitlelerce biliniyor.

İkili, bir süredir ilişki yaşıyor; İbrahim Selim evlilik teklifi etmiş, nişanlanmışlar ve yakın zamanda düğün planlarını (yaz aylarında) kamuoyuyla paylaşmışlardır.

Aralarında yaklaşık 16 yaş fark bulunuyor ve bu ilişki magazin gündeminde sıkça yer alıyor.