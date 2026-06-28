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Kaynak: Haber Merkezi

Bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdüren İbrahim Selim ile kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten, geçtiğimiz aylarda gelen evlilik teklifinin ardından ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Roma'da gerçekleşen nikâh törenine çiftin yakın dostları da katıldı. Serenay Sarıkaya, Aslı Enver, Berkin Gökbudak, Eda Ece, Buğrahan Tuncer, Merve Dizdar ve Cihan Ayger, bu özel günde çifti yalnız bırakmadı.

"YENİ SEVİYE AÇILDI"

Yeni evli çift, nikâh fotoğraflarını ortak bir paylaşımla takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımda "Yeni seviye açıldı" ifadelerini kullanan ikili, kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Öte yandan Ayşe Şeyma Keten'in dantel detaylarıyla öne çıkan sade ve zarif gelinliği de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gelinlik için "Çok şık", "Sadeliğin en güzel hali" ve "Tam olması gerektiği gibi" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.