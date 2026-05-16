Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gazeteci Ertuğrul Özkök, geçtiğimiz günlerde Şehit Olcay Duman İmam Hatip Lisesi Müdürü Nihat Keskin'in öğrencilerine verdiği kitap listesinin "X troll çeteleri" aracılığıyla hedef gösterilmesinin ardından müdürün görevden alınışını aktardı. Özkök, MİT Başkanı İbrahim Kalın hakkında çarpıcı ayrıntıyı ortaya koydu. Yöneticilerin "X troll çeteleri" tarafından hedef gösterildiğini aktaran Özkök, "Trol faşizmine dur demeliyiz" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün yazısından öne çıkanlar şöyle:

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kendi adına üç Instagram hesabı var.

Bunlardan biri MİT Başkanı, öteki ikisi ise kendi dünyası ile ilgili paylaşımlar yaptığı hesaplar.

İşte kendi hesabına açtığı Instagram sayfasında bir video paylaştı.

Videoda bir kulübenin önünde Alman felsefeci Martin Heidegger ile karşılıklı sohbet ederken görünüyordu.

Yapay zeka ile hazırlanmış hayali bir videoydu.

Yeni çıkan kitabını tanıtıyordu.

Kitabının adı “Martin Heidegger’in Kulübesine Yolculuk’tu…”

Önceki gün Pendik’te bir İmam Hatip Lisesi’nde meydana gelen olayla ilgili haberi okurken, aklıma bu yazı geldi.

Nedenini de anlatayım.

Bir İmam Hatip Lisesi’nin müdürü çocuklara okumaları için kitap listesi tavsiyesi göndermiş.

Çocukların okumalarını istedikleri bu listenin başındaki ilk 4 kitap şunlarmış:

İşte o listenin ilk 4 kitabı

(*) Victor Hugo - “Sefiller…”

(*) Martin Heidegger - “Metafizik Nedir?”

(*) Elif Şafak - “Mahrem”

(*) Zülfü Livaneli - “Huzursuzluk”

Bunun dışında dinle ilgili kitaplar var.

Bunların bir bölümü Yaşar Nuri Öztürk, Zekeriya Beyaz ve Recep İhsan Eliaçık gibi İslami çevrelerde tartışılan isimlerin kitaplarıydı.

BİR TROL ORDUSU ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Bu liste X’te paylaşılınca her zamanki gibi bir “trol ordusu” hareketi geçti ve sonunda lisenin müdürü görevden alındı.

Bir ülke düşünün ki, MİT Başkanlığı gibi, dünyanın şu konjonktüründe ve bu bölgede çok başarılı bir görev yapan Başkan'ı, Heidegger üzerine bir kitap yazıyor, Heidegger’in meşhur kulübesini özel olarak açtırıp orada torunu ile bir gün geçiriyor ve bunu kitap haline getiriyor.

HAKKINDA ÖVGÜ DOLU BİRÇOK YAZI ÇIKIYOR…

Ama bir imam hatip lisesinin müdürü aynı Heidegger’in kitabının aralarında bulunduğu bir okuma listesi verdiği için işinden resmen kovuluyor.

Okulun müdürü “İmzam taklit edildi” diyor. Ama yine de görevden alınıyor.

Bu kararı kim verdi; İl Milli Eğitim Müdürü mü yoksa trol çetesi mi?

Nasıl açıklayacağız ülkenin bu inanılmaz çelişkisini..?

“İmam hatip çevrelerinin kendi iç meselesi” deyip geçebilirsiniz ama hiç öyle değil.

Bu olay, son zamanlarda iyice belirginleşen ve bana göre artık “rejimin niteliğini” tartışmaya götürebilecek çok tehlikeli bir gelişmenin son işareti…

Her şey şu sorunun cevabında saklı:

Lisenin müdürü ne oldu da atıldı işinden? Kim verdi bu kararı?

İl Milli Eğitim Müdürü mü?

Hayır, o vermedi.

Kararı bir avuç “X trolü” verdi.

Sosyal medyada anında bir kampanya başlattılar ve bundan etkilenen bir “Milli Eğitim yetkilisi” onu anında görevinden aldı.

Bu, tıpkı TRT sunucusunun görevden alınmaşı ve konserlerin yasaklanması gibi x trollerinin işiydi.

Artık demokrasiden “trolokrasi’ye mi geçiyoruz?”

Eğer durum böyleyse konu sandığımızdan daha önemli ve vahim. Demek ki rejimin niteliği ve adı yavaş yavaş değişiyor.

“DEMOKRASİDEN” “TROLOKRASİ’YE” GEÇİYORUZ.

Yani bir tür “trol faşizmine…”

Demokrasi’nin tanımını bize yıllarca okullarda şöyle öğrettiler:

“Halkın halk adına, halkın seçtikleri tarafından yönetilmesi…”

Demek ki şimdi bir avuç pervasız veya görevlendirilmiş embedded “X trolü” iktidarı devralıyor.

Bu kavramı bir kenara yazın.

“Trolokrasi…”

MİT BAŞKANI'NIN 33'LÜK TESPİHİNİ ÇEKERKEN SORDUĞU SORU

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın “Heidegger’in Kulübesine Yolculuk” kitabında, MİT Başkanı'nın kulübenin önünde 33’lük tespihini çekerek tefekküre daldığı anları anlattığı bir bölüm var.

Kitabın ikinci bölümü şu soru ile başlıyor:

“Köyde felsefe yapılır mı?”

Cevabı da şöyle:

“Akademik anlamda köyde felsefe yapılmaz ama felsefeden daha önemli bir iş yapılır: Düşünmek…”

İmam hatip lisesinde felsefe yapılır mı?

İmam Hatip Lisesi müdürüne yapılan saldırıları okuyunca ben de kendi kendime şu soruyu sordum:

“Acaba imam hatip liselerinde felsefe yapılır mı?”

“X trol çeteleri”, “Yapılmaz” diyor.

İbrahim Kalın ise “Hiç olmazsa düşünülür” diyor.

Yani diyeceğim…

İmam hatip okullarındaki çocukların “düşünebilmeleri” için artık bu “X trol çetelerine” direnebilecek yöneticilere ihtiyacımız var.