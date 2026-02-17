Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2025 faaliyet raporu yayımlandı. Raporun girişinde Mustafa Kemal Atatürk’ün "Biz bütün Türk Milleti'nin hizmetkarıyız" sözü yer aldı.

Raporda yer alan sunuş yazısında görüşlerini aktaran MİT Başkanı İbrahim Kalın, son dönemde dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelere yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Kalın, teşkilatın milli güvenliği ilgilendiren her alanda ülkenin stratejik çıkarlarını gözeterek kritik görevler yerine getirdiğini bildirdi. Kalın, "Teşkilâtımız, 2025 yılında da casusluk faaliyetlerinin akamete uğratılmasını ve ajan ağlarının deşifre edilmesini sağlamıştır" dedi.

“YENİ SOĞUK SAVAŞ”

Kalın, ABD ile Çin arasındaki çekişmeye yönelik yaptığı tespitler ise dikkat çekti.

Kalın, “Ekonomik ve jeopolitik düzlemde ise ABD-Çin rekabeti; ABD'nin uyguladığı agresif gümrük tarifeleri ve teknolojik hamlelerle ‘yeni soğuk savaş’ karakterini pekiştirmiştir. Ticaret savaşları küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirirken, rekabetin yansımaları Afrika kıtasında doğrudan hissedilmiştir. Darbe girişimleri ve iç çatışmalar nedeniyle siyasi istikrarsızlıkla mücadele eden Afrika Kıtası, küresel güçlerin hem hammadde hem de nüfuz alanı için yarıştığı en önemli jeopolitik satranç tahtalarından biri olma özelliğini 2025'te de sürdürmüştür.” dedi.

