Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na yapılan atamalar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

KARAR gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması ile kulislerde konuşulan bazı 'muhtemel senaryolar'ı köşesinde kaleme aldı.

Kavheci, senaryolara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Deniliyor ki, yeni Adalet Bakanı sonrası Ankara’da istenen seviyede ilerlemeyen yargı uygulamaları İstanbul benzeri olacak.

- CHP’ye mutlak butlan ile eski yönetim gelecek

- Ekrem İmamoğlu’ndan sonra kazanacak aday olan Mansur Yavaş’a da benzeri bir operasyon olacak.

Kısaca 'kasırga günleri geliyor' diyenler oldukça fazla."