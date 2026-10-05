Türk futbolunda yürütülen hakem soruşturması ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklamasıTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklamasıSpor

TFF, Gündoğdu'nun devam eden soruşturma nedeniyle görevinden ayrıldığını 4 Ekim'de duyurmuştu.

Hakkındaki istifa iddialarını reddeden Hacıosmanoğlu, görevine devam edeceğini açıklamıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'na Devlet Bahçeli'den destek: 'Yalnız değilsin' - Resim : 2

BAHÇELİ'DEN 'YALNIZ DEĞİLSİN' MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek destek ve başarı dileklerini iletti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'na Devlet Bahçeli'den destek: 'Yalnız değilsin' - Resim : 3

Hacıosmanoğlu'na gönderilen çiçekte yer alan "Yalnız değilsin" mesajı dikkat çekti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Devlet Bahçeli'nin desteğinin ardından teşekkür mesajı yayımladı.
Hacıosmanoğlu mesajında, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.