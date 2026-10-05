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Kaynak: Haber Merkezi

Türk futbolunda yürütülen hakem soruşturması ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi.

TFF, Gündoğdu'nun devam eden soruşturma nedeniyle görevinden ayrıldığını 4 Ekim'de duyurmuştu.

Hakkındaki istifa iddialarını reddeden Hacıosmanoğlu, görevine devam edeceğini açıklamıştı.

BAHÇELİ'DEN 'YALNIZ DEĞİLSİN' MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek destek ve başarı dileklerini iletti.

Hacıosmanoğlu'na gönderilen çiçekte yer alan "Yalnız değilsin" mesajı dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Anlamlı Destek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullanmıştır. — TFF (@TFF_Org) October 5, 2026

HACIOSMANOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Devlet Bahçeli'nin desteğinin ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Hacıosmanoğlu mesajında, "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.