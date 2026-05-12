İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda, Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

“ROMA’DAN TEKLİF ALDI”

Hacıosmanoğlu, Montella’ya daha önce Roma’dan teklif geldiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi dönemiydi. Bana gelip Roma’dan teklif aldığını söyledi. ‘Yeni seçildiniz, kafanızda farklı bir plan varsa bu fırsatı değerlendireyim’ dedi.”

“BİZ DEVAM EDECEĞİZ DEDİK”

Montella ile yola devam etme kararı aldıklarını ifade eden Hacıosmanoğlu, takım kaptanlarının da İtalyan çalıştırıcıyı çok sevdiğini belirtti.

“Kaptanlarla konuştum, hocayı çok sevdiklerini söylediler. Biz de kendisine görevine devam edeceğini ilettik.”

“ROMA’YA GİTMEYEN HOCA HİÇBİR YERE GİTMEZ”

Montella’ya farklı teklifler geldiğini de açıklayan Hacıosmanoğlu, tecrübeli teknik adamın görevine devam edeceğini vurguladı.

“Roma’ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Aynı anda iki takım çalıştırması için teklif vardı, onu da kabul etmedik.”