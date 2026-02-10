Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi…

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi…

Türk müziğinin unutulmaz seslerinden İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Vefatı milyonları yasa boğan usta sanatçı, yıllar geçse de hala özlemle anılıyor. Son olarak ailesinin duygusal paylaşımlarıyla bir kez daha sevenlerinin kalbinde yaşadı.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 1

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, 2017’de evinin otoparkında tansiyon düşmesi nedeniyle fenalaşmış, yere yığılarak başını çarpmış ve bu kaza beyin kanamasına yol açarak aramızdan ayrılmıştı.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 2

Sanatçının beklenmedik ölümü müzik dünyasını ve milyonlarca hayranını büyük üzüntüye sürüklemiş, aradan geçen zamana rağmen Erkal’a duyulan özlem azalmamıştı. Usta isim, en son ailesinin içten paylaşımlarıyla yeniden anıldı.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 3

“KOCAMAN BİR SEVGİ”

Erkal’ın sosyal medya hesabında ailesiyle çekilmiş fotoğraflar art arda paylaşılırken, altına şu not düşüldü:

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 4

"Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… İbrahim Erkal'ın en huzurlu limanı; ailesi. Özlemle anıyoruz."

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 5

Filiz Erkal ile çocuklarının yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni toplarken, sevenleri yorumlarda özlem ve sevgilerini ifade etti.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 6

Ayrıca Filiz Erkal’ın eşini kaybettikten sonra taşındığı evde İbrahim Erkal için ayırdığı özel köşe, görenleri derinden üzmüştü.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 7

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

10 Ekim 1966 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde, Ebubekir ve Hatice Erkal çiftinin altı çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. (Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1967 veya nüfusta 1965 olarak geçse de yaygın kabul gören tarih 1966'dır.) İlk ve ortaokulu Narman'da 18 Mart İlköğretim Okulu'nda, liseyi Narman Lisesi'nde tamamladı.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 8

Çocukluğundan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak müzikle iç içe büyüdü. İstanbul'a fizik öğretmenliği okumak için gelen Erkal, burada garsonluk ve komilik yaparak geçimini sağladı.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 9

Müzik kariyerine 1984 yılında "İbrahim Güzelses" adıyla çıkardığı "Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri)" albümüyle başladı.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 10

Asıl çıkışını ise 1993-1994 yıllarında kendi adıyla yayımladığı "Tutku" ve "Sıra Bende - Aklımdasın" albümleriyle yaptı.1990'lı yıllar ve sonrasında "Canısı", "Unutmayacağım", "Gönlünüze Talibim", "Sırılsıklam", "De Get Yalan Dünya", "Su Gibi", "Aşkından Yanayım Mı (Gönül)", "Ömrüm" gibi unutulmaz eserlerle milyonların gönlünde taht kurdu.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 11

Birçok albüm çıkardı (Tutku, Gönlünüze Talibim, Sırılsıklam, De Get Yalan Dünya, Su Gibi, Aşkname, Gönül Limanı, Yüreğinden Öpüyorum, Aranağme, Burnumda Tütüyorsun, Nefes 1, Ömrüm vb.) ve besteleri Zara, İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar gibi pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 12

Ayrıca oyunculuk yaptı; "Sırılsıklam" (Güllere de Küstüm) dizisinde başrol oynadı. Tasavvufa ve Mevlana-Yunus Emre felsefesine ilgi duyan Erkal, şarkılarına bu duyguları sıkça yansıttı.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 13

Özel hayatında 2003 yılında Filiz Akgün ile evlendi. Bu evlilikten Dilara Hatice (2004), Erenalp (2005) ve Elif Su (2017, vefatından kısa süre önce doğan kızı) adlı üç çocuğu oldu.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 14

11 Mayıs 2017 tarihinde, 50 yaşındayken evinin otoparkında tansiyon düşmesi sonucu fenalaşıp yere yığıldı, başını çarptı ve beyin kanaması geçirdi.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 15

Yaklaşık 29-30 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… - Resim: 16

Aradan geçen yıllara rağmen şarkıları ve özlemiyle hâlâ milyonlarca seveni tarafından anılmaya devam ediyor.

