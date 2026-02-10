İbrahim Erkal’ın ailesinden gözyaşı döktüren paylaşım: Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi…

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

10 Ekim 1966 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde, Ebubekir ve Hatice Erkal çiftinin altı çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. (Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1967 veya nüfusta 1965 olarak geçse de yaygın kabul gören tarih 1966'dır.) İlk ve ortaokulu Narman'da 18 Mart İlköğretim Okulu'nda, liseyi Narman Lisesi'nde tamamladı.