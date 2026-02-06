ÖNCÜ RESSAMIN TÜRKİYE’YE YOLCULUĞU

Türk resim sanatının modernleşmesinde önemli rol oynayan ressam İbrahim Çallı, Haliç Tersanesi’ndeki İstanbul Sanat Müzesi’nde düzenlenen kapsamlı bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, sanatçının zengin üretimi üzerinden bohem ruhunu, renkli paletini ve sanat tarihindeki izini gözler önüne seriyor.

RENGİN HAFIZASI, FIRÇANIN RUHU SEÇKİSİ

Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı adlı sergi, portrelerden manzaralara, figüratif çalışmalardan naturalist yorumlara uzanan geniş bir seçki sunuyor. Sergide toplam 24 fotoğraf ile 64 yağlı boya ve karışık teknik eseri içeren özel bir koleksiyon yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN ESERLER VE TEMALAR

Çallı’nın koleksiyonunda, sanatçının kendi yorumuyla resmettiği portrelerin yanı sıra İstanbul’un farklı semtleri, günlük yaşam sahneleri ve figüratif anlatılar dikkat çekiyor. Eserler, Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının evrimini ve sanatçının kişisel yolculuğunu aktarıyor.

ZİYARET VE ETKİNLİK BİLGİLERİ

Sergi 3 Şubat – 5 Nisan 2026 tarihleri arasında, pazartesi hariç her gün 10.00 – 18.00 saatleri arasında İstanbul Sanat Müzesi’nde görülebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen etkinlik, ziyaretçilere ücretsiz olarak açık.

ÇALLI’NIN SANATTAKİ YERİ

1882’de Denizli’nin Çal ilçesinde doğan İbrahim Çallı, Paris’te aldığı eğitimle Türk resim sanatına yeni bir pencere açan isimlerden biri oldu. Türk resim tarihinde impressionizm ve modern anlatımın öncülerinden sayılan Çallı’nın, aynı zamanda yetiştirdiği genç sanatçılar üzerinde de derin bir etkisi bulunuyor.

SANATSEVERLERE ÇAĞRI

Sergi, hem Çallı’nın sanat dünyasındaki yerini hem de Cumhuriyet dönemi resim geleneğinin izlerini bir arada görmek isteyenler için önemli bir buluşma noktası oluşturuyor. İstanbul’un tarihi atmosferinde sanatla iç içe geçecek bu seçki, ziyaretçilerine hem görsel hem kültürel bir deneyim vadediyor.