YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde işlenen “İnsan, Çevre ve Ahlak” konusu kapsamında öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Değerler Eğitimi kapsamında öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını inşaatı devam eden Kuba Camii'ne bağışlayarak örnek bir dayanışma ve paylaşma davranışı sergiledi.

Öğrencilerin gönüllülük esasıyla topladığı bağışlar, Kuba Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından kabul edildi.

Öğrencilerin bu anlamlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Ahmet Dilek, genç yaşta manevi değerlere sahip çıkmanın ve paylaşma bilinciyle hareket etmenin toplum için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gerçekleştirilen bu etkinlik ile öğrenciler, yardımlaşma, paylaşma ve toplumsal sorumluluk bilinci konusunda önemli bir farkındalık kazandı.