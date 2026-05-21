İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında olduğu 18 isim hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Furkan Karabay'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 11 Mayıs’ta 18 ismin banka hesaplarına ve kiralık kasalarına el koyma kararı aldı. Dosyada, gizlilik kararı olduğu bildirildi.

HESAPLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun soruşturma başlattığı isimler şöyle:

Ali Erhan Tamer, Can Dağdelen, Cem Çelik, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, İbrahim Büllülü, Mehmet Selim İmamoğlu, Melik Geçek, Murat Gülibrahimoğlu, Murat Keleş, Naim Erol Özgüner, Neriman Atalay, Nihan Narin, Süleyman Atik, Şenife Atasal, Tuncay Yılmaz, Yener Torunler, Zafer Keleş.