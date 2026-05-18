Sabah saatlerinde İstanbul büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.
İBB Boğaziçi Tesis Yönetim iştirakine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar:
1. Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan
2. Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.
3. Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.
4. Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.
5. Ethem Pişkin — Genel Müdür
6. Sema Akça Oflas — Genel Müdür
7. Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.
8. Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü
9. Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye
10. Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye
11. Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü
12. Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye
13. Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü
14. Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü
15. Zeynel Duman — Satınalma Müdürü
16. Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi
17. Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi
18. Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye
19. Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye
20. Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi
21. Onur Öz — Finans Şefi
22. Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı
23. Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman
24. Yavuz Şaştım — Isparta’da Uzman
25. Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman
26. Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
27. Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli
28. Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı
29. Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli
30. Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef
31. Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef
32. Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı
33. Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen
34. Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri
35. İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi
36. Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi
37. Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi
38. Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi
39. Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi
40. Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi
41. Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi
42. Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi
43. Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi
44. Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi
45. İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi
46. Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi
47. Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi
48. Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi
49. Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi
50. Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi
51. Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi
52. Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi
53. Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi
54. Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi
55. Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi
56. Mesut Türkeri — MTS