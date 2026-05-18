Sabah saatlerinde İstanbul büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.

İBB Boğaziçi Tesis Yönetim iştirakine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar:

1. Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan

2. Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.

3. Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.

4. Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.

5. Ethem Pişkin — Genel Müdür

6. Sema Akça Oflas — Genel Müdür

7. Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.

8. Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü

9. Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye

10. Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye

11. Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü

12. Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye

13. Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü

14. Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü

15. Zeynel Duman — Satınalma Müdürü

16. Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi

17. Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi

18. Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye

19. Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye

20. Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi

21. Onur Öz — Finans Şefi

22. Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı

23. Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman

24. Yavuz Şaştım — Isparta’da Uzman

25. Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman

26. Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı

27. Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli

28. Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı

29. Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli

30. Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef

31. Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef

32. Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı

33. Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen

34. Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri

35. İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi

36. Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi

37. Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi

38. Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi

39. Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi

40. Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi

41. Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi

42. Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi

43. Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi

44. Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi

45. İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi

46. Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi

47. Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi

48. Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi

49. Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi

50. Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi

51. Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi

52. Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi

53. Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi

54. Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi

55. Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi

56. Mesut Türkeri — MTS