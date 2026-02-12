İBB’nin yardım TIR’ı Gazze'ye uğurlandı

İBB Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar uyarınca hazırlanan yardım TIR’ları, Türk Kızılay’ı aracılığıyla Gazze’ye ulaştırılmak üzere uğurlandı.
Uğurlama töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Onlarca yıldır bir halk ağır zulüm altında yaşıyor. 2023 yılı Ekim ayından itibaren bu zulüm, bir soykırıma dönüştü. Filistin ve Gazze’de yaşananlar, çağımızın en acı ve en sarsıcı vahşetlerinden biri haline geldi. Bebekler, çocuklar, kadınlar ve masum siviller acımasız saldırılarla hayattan koparıldı. Sadece Gazzeliler değil, tüm insanlık can çekişti." dedi.