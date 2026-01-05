İBB'nin taksi plakası ihalesi başlıyor. İstanbul taksilerinde yeni dönem

İHALE ŞARTLARI VE BEDELLER BELİRLENDİ

İhale şartnamesine göre, her bir plaka için muhammen bedel 5 milyon 100 bin TL + KDV olarak açıklandı. Katılımcıların ihale öncesinde 153 bin 150 TL tutarındaki geçici teminat bedelini yatırmaları şart koşuluyor.