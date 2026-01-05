İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla hayata geçirdiği "uygulama bazlı taksi" sistemi için yeni bir adım atıyor.
İBB'nin taksi plakası ihalesi başlıyor. İstanbul taksilerinde yeni dönem
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki 250 adet uygulama bazlı taksi plakasını 29 yıllığına işletilmek üzere kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarıyor. Muhammen bedeli 5 milyon 100 bin TL olarak belirlenen plakalar için başvurular 19 Ocak’a kadar yapılabilecek.
Başvurular 19 Ocak’a Kadar Yapılabilecek Resmi makamlardan edinilen bilgilere göre, her bir taksi plakası için 29 yıllık kullanım süresini kapsayan ruhsatlar düzenlenecek.
İhale süreci, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile yürütülecek.
Söz konusu ihaleye katılmak isteyen adayların, tekliflerini içeren kapalı zarfları 19 Ocak 2026 saat 12.00’ye kadar İBB Encümeni’ne ulaştırması gerekiyor.
İHALE ŞARTLARI VE BEDELLER BELİRLENDİ
İhale şartnamesine göre, her bir plaka için muhammen bedel 5 milyon 100 bin TL + KDV olarak açıklandı. Katılımcıların ihale öncesinde 153 bin 150 TL tutarındaki geçici teminat bedelini yatırmaları şart koşuluyor.
İhale günü ise 20 Ocak 2026 saat 11.00 olarak belirlendi.
Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan oturum, belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.
SADECE GERÇEK KİŞİLER KATILABİLECEK
İstanbul’daki taksi sayısını artırmayı hedefleyen bu düzenlemede, ihaleye yalnızca gerçek kişilerin başvurmasına izin verilecek.
Katılımcı haklarını korumak amacıyla her bir istekli sadece tek bir plaka alma hakkına sahip olacak.
Plakalar, başvurusu onaylanan ve en yüksek teklifi veren kişiler arasında ayrı ayrı tahsis edilecek.