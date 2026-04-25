İBB'nin sosyal desteğinden 108 bin kişi yararlandı, başvurular devam ediyor

İBB’nin Yenidoğan Destek Paketi 108 binden fazla aileye ulaştı. Bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal destek sürüyor.

Yunus Arıkan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal hizmet çalışmaları kapsamında dar gelirli ailelere yönelik destek projelerini sürdürüyor.

2021 yılında başlatılan “Yenidoğan Destek Paketi” projesi kapsamında bugüne kadar 108 bin 278 ailenin evine ulaşıldı.

Paket içerisinde; bebek bezi, kıyafet, bakım ürünleri ve beşik gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bu destekle ailelerin doğum sonrası ekonomik yükünün azaltılması hedefleniyor.

Yeni doğan bir bebeğin ilk aylardaki temel ihtiyaçlarının ortalama 10 ila 15 bin TL arasında maliyet oluşturduğu belirtilirken, bu destek paketinin aileler için önemli bir rahatlama sağladığı ifade ediliyor.

Paketle birlikte verilen “Yetişkinler İçin Yenidoğan Rehberi” ile annelere emzirme, beslenme ve bebek bakımı gibi konularda kapsamlı bilgiler sunuluyor.

Paket İçeriği

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, Yenidoğan Destek Paketi kapsamında sunulan ürünler:

Park yatak, bebek çantası, puset, biberon, bebek alt açma seti, ateş ölçer, bebek bakım seti, bebek yağı, bebek şampuanı, bebek bezi, ıslak mendil, bebek reflü yatağı, organik pamuklu bebek battaniyesi

Başvuru Koşulları

Başvuruda bulunmak isteyen ailelerin: İstanbul il sınırları içinde ikamet etmesi, Sosyal ve ekonomik destek ihtiyacının tespit edilmesi, 20–36 hafta (5–9 ay) arası hamile olması veya doğum sonrası 0–8 haftalık bebeğe sahip olması gerekmektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır

İBB’nin ailelerin bu özel günlerinde yanında olduğu Yenidoğan Destek Paketi’ne başvurular alınmaya devam ediyor. Başvurular aşağıdaki kanallar üzerinden yapılıyor; Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru: sosyalyardim.ibb.gov.tr, Alo 153 Çözüm Merkezi

