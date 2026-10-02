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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı’nın simge yapısı olan Saraçhane’deki hizmet binasıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından protestoların odağı haline gelen tarihi bina için Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Fatih Tapu Müdürlüğü’ne resmi başvuruda bulunduğu öne sürülen Genel Müdürlük, Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesini gerekçe göstererek mülkiyetin kendisine tescil edilmesini talep etti.

56 SENEDİR BELEDİYE BİNASI OLARAK KULLANILIYOR

56 senedir belediye binası olarak kullanılan taşınmazın devredilmesi durumunda tahliye seçeneği dahil 3 farklı senaryo masada bulunurken, İBB yönetiminin karara karşı yargı yoluna başvurmaya hazırlandığı iddia edildi.

SARAÇHANE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Mİ GEÇİYOR?

Saraçhane binası an itibari ile tapuda IBB adına kayıtlı görünüyor. Tescil işleminin bugün veya pazartesi günü yapılabileceği iddia edildi. O işlemden sonra İBB'nin binası belediyenin değil Vakıflar Genel müdürlüğü'nün olacağı öne sürülüyor.

Halk TV’nin haberine göre İBB Saraçhane binasının, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi halinde ise 3 seçeneğin masada olacağı ifade ediliyor. Bunlardan biri, binanın İBB'ye kiralanması. İkinci seçenek ise, kamu adına faaliyet yürütüldüğü için, mülkiyet Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olsa da İBB'nin kullanımına tahsis edilmesi. Son seçeneğin ise tahliye olduğu ifade ediliyor.

İBB DAVA AÇACAK İDDİASI

İddiaya göre, binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescili ve kararın resmi olarak bildirilmesi sonrası İBB yargı yoluna gidecek.

BİNADA 7 VAKFIN ŞERHİ BULUNUYOR

Öte yandan güncel tapu kayıtlarına göre taşınmaz üzerinde Cübbeci Başı Dikran Vakfı, Ayasofya-i Kebir Vakfı, Yakup Ağa Vakfı, Dervişzade Mustafa Vakfı, Ahmet Paşa Vakfı, İsmihan Kaya Sultan Vakfı ve Elhaç Hüseyin Ağa Vakfı adına şerhler bulunuyor.