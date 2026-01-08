Enflasyon canavarı altında ezilen yurttaşların alım gücü günden güne erirken temel gıda ürünleri bile lüks oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli yurttaşlar, öğrenciler ve işçiler için kent lokantalarını hizmete açtı.

Geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar, İBB'nin Kent Lokantalarına akın etti. Bunu gören iktidar 2024 yerel seçimlerinden itibaren Kent Lokantaları'nı hedef aldı.

KIZILAY'DAN 81 İLDE AŞEVİ

BirGün'de yer alan habere göre İBB'nin Kent Lokantaları'na karşı Türk Kızılayı 81 ilde aşevi açmayı planlıyor. Kızılay'ın açmayı planladığı aşevleri iktidarın inkar etmeye çalıştığı açlığı ve yokluğu ortaya koyuyor.

U METROSUYLA TEPKİ ÇEKTİ

İBB'nin İstanbul'da başlattığı metro inşaatlarına karşı Ulaştırma Bakanlığı U logolu metroları hizmete açmıştı. U logosunun kullanılması tepki çekmişti.