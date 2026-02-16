Eski İBB meclis üyesi ve şu anda CHP Genel Sekreter Yardımcısı olan Tarık Balyalı, 2019 yılı öncesi AKP’li belediye dönemlerinde görmezden gelinen dosyaları gündeme getirdiği Hesap isimli kitabının lansmanını gerçekleştirdi.

CHP grup başkanvekili olan hukukçu Doğan Subaşı ise kitap için "gerçek bir iddianame" benzetmesi yapması dikkat çekti.

Lansmanda söz alan Tarık Balyalı, kitaba dair şu ipuçlarını verdi:

“Neler var. Kitapta göreve geldiğimizde kayıp makam araçlarının hikayesi var.

AKP döneminde yandaşlara ve vakıflara yapılan usulsüz yardımlar var. Kamu zararlar ve müfettiş raporları.

İSPARK yolsuzluğu ve ilişkileri var. 2016 yılı rakamlarıyla 100 milyon TL nasıl buharlaştığı kitapta var.”