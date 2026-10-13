İstanbul Büyükşehir Belediyesi kısaca İBB, kent genelinde çocukların ve gençlerin spor yapma imkânlarını artırmak, okulların fiziki altyapısını güçlendirmek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürüttüğü yatırımlara kesintisiz devam ediyor. İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle tamamlanan Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, düzenlenen coşkulu bir törenle öğrencilerin ve bölge halkının hizmetine açıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken; açılışa İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB üst yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, okul yönetimi, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sözlerine İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sevgi ve selamlarını ileterek başladı. Eğitimin ve sporun önemine dikkat çeken Aslan, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük kazanımlarından birinin eğitimde başlattığı seferberlik olduğunu vurguladı. Cumhuriyetle birlikte ülkenin dört bir yanında okullar açıldığını, çocukların önüne yeni kapılar ve imkânlar çıktığını belirten Aslan, Cumhuriyetin evlatları olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti.

İstanbul’un hangi mahallesinde yaşarsa yaşasın her çocuğun eşit imkânlara sahip olmasını istediklerini dile getiren Nuri Aslan, bir baba olarak kendi çocukları için ne istiyorsa bu ülkenin bütün çocukları için de aynısını temenni ettiğini söyledi. Çocukları korumak, kollamak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları sağlıklı, güvenli alanlarla buluşturarak hayata güçlü bir şekilde hazırlamanın temel görevleri olduğunu belirten Aslan, okullara spor salonları kazandırma amaçlarının bu vizyona dayandığını aktardı.

Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda karakter gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade eden Nuri Aslan, sporun çocuklara ve gençlere birlikte hareket etmeyi, kardeş olmayı, arkadaşlığı, dostluğu ve yardımlaşmayı öğrettiğini belirtti. Spor sahalarının kazanırken sevinmeyi, kaybederken yeniden denemeyi ve birbirine saygı duymayı öğrettiğini dile getiren Aslan, gençlerin sadece derslerde değil hayatın her alanında başarılı olmalarını arzuladıklarını söyledi.

Açılışı yapılan salonda öğrencilerin koşacağını, ter dökeceğini, yeni arkadaşlıklar kuracağını ve belki de aralarından uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil edecek milli sporcular çıkacağını vurgulayan Aslan, kendileri için en büyük mutluluğun gençlerin yüzündeki gülümsemeyi görmek olduğunu ifade etti.

Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kazandırılan yeni spor salonunun teknik detaylarına da değinen Aslan; tesiste öğrencilerin rahatça spor yapabileceği modern bir saha, seyirci tribünleri, eğitmen ve personel odaları, giyinme ve soyunma odaları ile tüm hijyenik ihtiyaç alanlarının yer aldığını açıkladı.

2019 yılında göreve gelmesinden bu yana tam 44 okula kapalı spor salonu kazandırıldığını hatırlatan Nuri Aslan, sadece son birkaç ay içinde 8 spor salonunun tamamlanarak teslim edildiğini belirtti. Yapımı devam eden Tuzla Emine Yıldız Ortaokulu ve Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi spor salonlarının da yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla birlikte, 2019 yılından bu yana okullara kazandırılan kapalı spor salonu sayısının 46’ya çıkarılacağını açıkladı. Toplamda ise İBB'nin okullara inşa ettiği kapalı spor salonu sayısı 230'a ulaşmış olacak.

Okullara inşa edilen kapalı spor salonlarının sadece birer spor tesisi olmadığını belirten İBB Başkanvekili Nuri Aslan, bu yapıların muhtemel İstanbul depremi veya diğer afet durumlarında kritik birer lojistik merkezi, geçici barınma ve afet toplanma alanı olarak hizmet verecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

Belediyecilik görevlerinin yanı sıra İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu projelerin, çocukların yaz ve kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmeden spor yapabilmelerini sağladığı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cumhuriyetin ayakta kalması için en temel kurum olduğunu belirten Aslan, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Nuri Aslan, gençlerden bol bol spor yapmalarını, derslerine çok çalışmalarını ve birbirlerine sahip çıkmalarını istedi. Tesisin yapımında emeği geçen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı çalışanlarına, okul idarecilerine ve katkı sunan herkese teşekkür eden Aslan, Zeytinburnu sakinlerine bir de müjde verdi.