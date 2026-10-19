İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Işık Sitesi Durağı Yaya Üst Geçidi İnşaatı" çalışmalarının devam ettiği, mevcut yaya üst geçidinin sökülmesinin planlandığı ifade edildi.

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İBB'den uyarı: Büyükçekmece'de D-100 trafiğe kapatılacak - Resim : 2

22.00-06.00 SAATLERİNDE ULAŞIMA KAPATILACAK

Gerçekleşen çalışmalar kapsamında D-100 kara yolundaki Işık Sitesi Durağı'nın yer aldığı alanın Ankara ve Edirne istikametlerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında kapatılarak trafik akışının İstanbul ile Silivri caddelerinden kontrollü sağlanacağı ifade edildi.