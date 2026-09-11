İBB'den korkutan deprem raporu: İlçe ilçe açıklandı 20 bin bina çökmek üzere

Bu açıklamayla beraber “iki binadan biri çürük” tezi doğrulanmıştı. Bakan Kurum, geçmiş günlerde yaptığı başka bir açıklamasında ise kentsel dönüşüm çalışmalarının 2012’de resmi olarak başlamasıyla 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, 291 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ederek toplam 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü açıkladı.