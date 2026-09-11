Karar Gazetesi'nden Selin Işık'ın haberine göre, İstanbul'da 2 buçuk milyon insan risk altında, 20 bin bina her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya.
İBB'den korkutan deprem raporu: İlçe ilçe açıklandı 20 bin bina çökmek üzere
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin megakentteki deprem analiz raporunda tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. İBB'nin raporunda 20 bin binanın çökmek üzere olduğu ortaya çıktı. O binaların yer aldığı noktalar ilçe ilçe açıklandı.Aykut Metehan
Marmara'daki sarsıntılar deprem tehlikesinin kapıda beklediğini hatırlatırken, İBB'nin bina denetimleri çürük yapı stokuna dair alarm zillerini çaldı. 40 bin binayı inceleyen ekipler bunlardan 20 bininin çok riskli olduğunu belirledi. En kötü durumdaki ilçelerin Avcılar ile Zeytinburnu olduğunu ortaya koyan tablo tedbirlerin gecikmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.
6 Şubat Maraş felaketinde yaşanan yıkım ve 53 bin insanın ölmesi Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Ancak süren incelemeler çürük yapı stokuna ilişkin problemin henüz çözülemediğini gösteriyor.
17 Ağustos depreminin 27’nci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetim raporları alarm zili çaldırdı. Temmuz 2020 ile Temmuz 2026 arasında vatandaşların talebi üzerine ekipler 40 bin binada inceleme yaptı. Gerçekleştirilen testler sonucunda 20 bin binanın 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli durumda olduğu belirlendi.
EN KÖTÜ YERLER AVCILAR İLE ZEYTİNBURNU
Karar'ın ulaştığı İBB verileri riskli binaların çoğunun 1999’dan önce yapıldığını gösterirken ilçeler tablosu da korkuttu. Avcılar'da incelenen binaların yüzde 19,07'si, Zeytinburnu'nda yüzde 14,59'u yüksek riskli durumda. Bu oran Bağcılar’da yüzde 8,34, Küçükçekmece'de 7,8, Fatih'te 5,65, Esenyurt'ta 5,03. Bu ilçeleri Bahçelievler yüzde 3,79, Silivri 3.40 ve Bakırköy 3.27 ile takip etti. Başvuru talebi en çok Kadıköy’den, en az ise Sultanbeyli'den geldi. 6 Şubat Depremleri sırasında inceleme talepleri artsa da bir süre sonra düşüş yaşanması dikkat çekti.
20 BİN BİNA HER AN ÇÖKEBİLİR
Marmara’daki Ağustos ayında peş peşe yaşanan sismik hareketlilik, İstanbul’un çürük yapı stokunu yeniden gündeme taşıdı. Bakanlığın ‘600 bin konut yıkılabilir’ uyarısının ardından İBB’nin Hızlı Tarama çalışması da kentin yapı stokundaki vahim tabloyu ortaya koydu. İncelenen 40 bin binanın 20 bininin yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi. En kötü durumdaki ilçeler ise Avcılar ve Zeytinburnu oldu.
Türkiye’nin en yüksek riskli ve aktif ana fay hattı olarak kabul edilen Kuzey Marmara Fay hattı üzerinde Ağustos ayında peş peşe meydana gelen sarsıntılar, bir yandan ‘Büyük İstanbul depremi’ni bir yandan da yapı stokunun depreme hazırlığını düşündürttü.
2.5 MİLYON İNSAN ÇOK CİDDİ RİSK ALTINDA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2024’te yaptığı açıklamada, İstanbul’da 1,5 milyon konutun riskli durumdayken 600 bin konutun olası bir depremin ilk dakikalarında yıkılma tehlikesine dikkat çekerek yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın ise çok ciddi risk altında olduğunu belirtmişti.
Bu açıklamayla beraber “iki binadan biri çürük” tezi doğrulanmıştı. Bakan Kurum, geçmiş günlerde yaptığı başka bir açıklamasında ise kentsel dönüşüm çalışmalarının 2012’de resmi olarak başlamasıyla 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, 291 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ederek toplam 1 milyon 298 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü açıkladı.
1999 ÖNCESİNE DİKKAT
Kentsel dönüşüm hamlelerine rağmen süregelen risk, İBB’nin bina bazlı hızlı tarama verilerinde de görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 2020’den beri kullandığı Hızlı Tarama yöntemiyle risk, bina bazında tespit ediliyor.
İBB’nin incelemelerindeki verilere göre öncelikli binalardan şimdiye kadar 2 bin 330 binanın (22 bin 527 bağımsız birimin) yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca 612 binada resmi işlem başlatıldığı belirtilirken bu binaların yıkılmasıyla da bağımsız birim sayısı 28 bin 263’e yükselecek.
Bu dönüşüm kapsamında riskli binalardan tam 100 bin kişinin tahliye sürecinin gerçekleşmesi planlanıyor. Hızlı tarama yöntemine yapılan başvuruların yüzdeliklerin ilçe kapsamında dağılımına bakıldığında en çok başvuru Kadıköylülerden gelirken, en az talepte bulunan ilçe ise Sultanbeyli oldu.
EN TEHLİKELİ BÖLGELER AVCILAR VE ZEYTİNBURNU
İBB’nin güncel saha inceleme raporlarında; tarama yaptıkları sadece 40 bin binadan 10 bin 432 binanın yüksek riskli, 8 bin 368 binanın ise çok yüksek riskli olduğu belirtildi.
39 ilçenin risk oranlarının dağılımında Avcılar yüzde 19,07 ve Zeytinburnu yüzde 14,59 ile en yüksek riskli ilçeler arasında yer alırken onları şu ilçeler takip etti:
yüzde 8,34 ile Bağcılar
yüzde 7,82 ile Küçükçekmece
yüzde 5,65 ile Fatih
yüzde 5,30 ile Esenyurt
yüzde 5,03 ile Bahçelievler
yüzde 3,79 ile Silivri
yüzde 3,40 ile Bakırköy
yüzde 3,27 ile Esenler
Yine ilçelerin risk dağılım oranlarında Şile yüzde sıfır, Çekmeköy yüzde 0,6 ile en düşük riskli ilçeler arasında yer alırken şu ilçeler takip etti:
yüzde 0,08 ile Beykoz
yüzde 0,27 ile Başakşehir ve Sarıyer
yüzde 0,30 ile Sancaktepe
yüzde 0,32 ile Adalar
yüzde 0,36 ile Çatalca ve Sultanbeyli
yüzde 0,37 ile Beşiktaş.
19 İLÇEDE RİSKLİ BİNA ORANI
Ümraniye: Yüzde 0,48
Ataşehir: Yüzde 0,52
Arnavutköy: Yüzde 0,57
Şişli: Yüzde 0,58
Eyüpsultan: Yüzde 0,64
Beylikdüzü: Yüzde 0,73
Tuzla: Yüzde 0,88
Kartal: Yüzde 0,89
Üsküdar: Yüzde 0,91
Kağıthane: Yüzde 0,94
Pendik: Yüzde 0,95
Kadıköy: Yüzde 0,10 (Yüzde 1,10)
Beyoğlu: Yüzde 1,17
Sultangazi: Yüzde 1,21
Maltepe: Yüzde 1,23
Gaziosmanpaşa: Yüzde 1,56
Bayrampaşa: Yüzde 2,09
Güngören: Yüzde 2,33
Büyükçekmece: Yüzde 2,58