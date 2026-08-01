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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında hazırladığı, Kadıköy Rıhtım bölgesindeki otobüs peronlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edildi.

Kararla birlikte Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılırken, çok sayıda otobüs hattı Uzunçayır Peron Alanı'na taşınacak.

HEDEF TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK

İBB'den yapılan açıklamaya göre yeni düzenlemeyle Kadıköy Rıhtım'daki otobüs yoğunluğunun azaltılması ve bölgedeki trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında kaldırılan hatlar artık Uzunçayır Peron Alanı'ndan hareket edecek. Yolcular ise Uzunçayır'dan Kadıköy Merkez'e ulaşarak metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve diğer toplu ulaşım sistemlerine aktarma yapabilecek.

26 HAT UZUNÇAYIR'A TAŞINACAK

Yeni düzenleme kapsamında toplam 26 otobüs hattı, 286 araç ve günlük 2 bin 461 sefer Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy merkezinden kaldırılacak.

Böylece bölgedeki otobüs trafiğinin azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılması ve meydanın yayalar tarafından daha etkin kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor.

DAHA GENİŞ YAYA ALANI OLUŞTURULACAK

İBB, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı ve çevresinde daha geniş yaya alanlarının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Öte yandan, otobüs hatlarının taşınacağı Uzunçayır Peron Alanı ile Kadıköy Rıhtım'daki mevcut otobüs duraklarında yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.