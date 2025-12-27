İBB'den yapılan açıklamada, yılbaşında güvenli, düzenli ve keyifli bir ortam sağlamak için kapsamlı önlemler alındığı, toplu ulaşımda ek seferler ve ücretsiz hizmet sağlanacağı, zabıta, itfaiye ve acil durum ekiplerinin de teyakkuzda olacağı belirtildi. Belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği aktarılan açıklamada, yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilaveten otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer koyulacağı belirtildi.

Açıklamada " 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında " İstanbul’da vatandaşların 2026 yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı, 31 Aralık 2025 akşamından 1 Ocak 2026 sabahına kadar kent genelinde kapsamlı denetim ve tedbirler gerçekleştirecek; bu kapsamda yeme-içme, eğlence, konaklama ve perakende satış noktalarında fiyat etiketi, tarife, satıştan kaçınma ve tüketici şikâyetlerine yönelik denetimler yapılacak, izinsiz seyyar satıcılık, işgaller, dilencilik ve çevreyi kirleten uygulamalara karşı idari işlemler uygulanacak, Alo 153’e iletilen gürültülü müzik şikâyetlerine anında müdahale edilecek, toplu taşıma araçları, taksi, minibüs, şehirlerarası otobüsler ile deniz ulaşımında mevzuata uygunluk kontrolleri sağlanacak, turistik alanlarda hanutçuluğun önlenmesi ve kent düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, sokakta kalan vatandaşlar için konaklama desteği sağlanırken, trafik çekici hizmetleri ve olası afetlere karşı zabıta ekipleri Emniyet ve ilgili birimlerle koordinasyon halinde görev başında olacak.İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacak. Acil Yardım ve Cankurtarma ekipleri, sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet verecek" ifadeleri yer aldı.