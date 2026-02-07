İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni evlenen çiftlere yönelik “Evlilik Desteği”nin tutarını yükseltti. Daha önce 30 bin TL olarak uygulanan destek, yapılan düzenlemeyle 40 bin TL’ye getirildi. Destek için başvurular Alo 153 Çözüm Merkezi ve “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden alınıyor.

10 BİN TL ARTTI

Açlık sınırının 30 bin TL’ye dayandığı ortamda alınan asgari ücret maaş ile geçinmek zor. Öyle ki evlenmenin maliyeti ise cep yakıyor. Bu noktada belediyelerin bazı kampanyaları can suyu oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni evlenen çiftlere yönelik “Evlilik Desteği” uygulamasında ücreti güncelledi.

Ekonomik krizin etkileri, enflasyon ve artan yoksulluk koşulları dikkate alınarak yapılan düzenleme kapsamında, yeni evlenecek çiftlere verilen 30 bin TL olan evlilik desteği, 40 bin TL’ye çıkarıldı.

NEREDEN BAŞVURULAR YAPILACAK

Başvuru süreci; İstanbul Senin mobil uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, [email protected] e-posta adresi, Çözüm Merkezi mobil uygulaması, İBB Çözüm Merkezi internet sitesi, WhatsApp uygulaması üzerinden 0552 153 00 34 numarası, Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi ve Çözüm Noktaları ile Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru sistemi aracılığıyla yapılıyor.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

“Evlilik Desteği”nden yararlanabilmek için İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edilmesi, sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi ve başvuru tarihinde üç ay içerisinde evlenecek olunması şartı bulunuyor. Başvurular, müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak yapılacak.

Başvuru kabul edilirse kadın ya da erkek olmasına bakılmaksızın, nakdi yardım kadın olan kişinin banka hesabına aktarılıyor. Başvuru aşamasında eş adaylarından yalnızca birinin İstanbul’da ikamet etmesi de yeterli. Ancak evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de İstanbul’da ikamet etmesi gerekiyor. Nakdi destek, evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılacak.

İBB tarafından 15 Mayıs 2023 tarihinde hayata geçirilen evlilik desteği uygulaması kapsamında bugüne kadar 20 bin çifte yaklaşık 290 milyon TL tutarında nakdi destek verilmişti.