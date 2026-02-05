Olası büyük İstanbul depremine karşı kentin ana arterlerindeki yapıları güçlendirme çalışmaları sürüyor. Anadolu Yakası’nın en uğrak noktalarından biri olan Göztepe Köprüsü’nün güçlendirilmesinde yeni aşamaya geçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; D-100 Karayolu üzerinde yer alan ve her gün binlerce aracın geçiş güzergahında bulunan köprünün temel ve kiriş bölümlerindeki güçlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Ayrıca köprünün statik ömrünü uzatmak ve sarsıntılara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yürütülen projenin teknik aşamaları planlandığı şekilde ilerlediği aktarıldı.

20 GÜN KISITLAMA

İstanbul trafiğinin can damarı olan D-100 Karayolu üzerinde köprünün temel ve kiriş güçlendirmelerinin ardından, projenin en kritik safhalarından biri olan genleşme derzlerinin değiştirilmesi işlemine bugün itibarıyla başlandı.

İBB tarafından yürütülen teknik operasyon nedeniyle, Üsküdar-Göztepe istikametinde trafik akışı iki şerit daraltılarak kontrollü bir şekilde sağlanacak. Ayrıca İstanbullu sürücülerin trafiği doğrudan etkileyecek bu zorunlu mesainin, belediyeden yapılan resmi açıklamaya göre 20 gün içerisinde tamamlanarak yolun tamamen trafiğe açılması planlandığı paylaşıldı.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF ROTA UYARISI

Özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi veya toplu taşıma araçlarına yönelmesi öneriliyor.