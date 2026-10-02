İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası Marmara depremine karşı kentin yapı stoğunu daha dirençli ve güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü kapsamlı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kentsel dönüşüm süreçlerinde hak sahipleri ve müteahhitler için en büyük tıkanma noktalarından birini oluşturan ekonomik, teknik ve idari engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen İBB, çatı alanlarının kullanımına yönelik ezber bozan bir imar düzenlemesini hayata geçirdi.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve İBB Meclisi oturumunda tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği değişikliği, megakentteki çatı kullanımına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Gerekli yapılaşma, statik ve güvenlik koşullarını eksiksiz sağlayan çatı alanları, artık binalardan bağımsız birer konut birimi olarak ruhsatlandırılabilecek.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve İBB Meclisi oturumunda tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği değişikliği, megakentteki çatı kullanımına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Gerekli yapılaşma, statik ve güvenlik koşullarını eksiksiz sağlayan çatı alanları, artık binalardan bağımsız birer konut birimi olarak ruhsatlandırılabilecek.

Çatı eğimi içerisinde kalan ve bugüne kadar çoğunlukla depo veya atıl alan olarak atıl kalan boşluklar; yasal, mevzuata uygun, depreme dayanıklı ve nitelikli yaşam alanlarına dönüştürülecek. Böylece kent genelinde binaların fiziksel hacimleri dışarıya doğru genişletilmeden, mevcut yapı konturu sınırları içerisinde kalarak ekonomiye kazandırılacak.

Kentsel dönüşüm projelerinde inşaat maliyetlerinin artması sebebiyle yaşanan finansman sorunları, bu düzenleme sayesinde önemli ölçüde hafifleyecek. Çatı katlarının bağımsız konut statüsü kazanmasıyla birlikte binalarda yeni gayrimenkul değerleri yaratılacak.

MECLİS SÜRECİ TAMAMLANDI, GÖZLER BAKANLIK ONAYINDA

Çatı katlarına yönelik bu tarihi imar düzenlemesinin ilk adımı 13 Mart 2025 tarihinde İBB Meclisi’nde kabul edilen çatı kullanımına ilişkin plan notu değişikliği ile atılmıştı. Bu sürecin devamı olarak, 17 Temmuz 2025 tarihli ve 706 sayılı İBB Meclis Kararı ile İstanbul İmar Yönetmeliği kapsamındaki Çatı Bağımsız Birim düzenlemesi oy birliğiyle kabul edilerek resmiyet kazandı.

Belediye meclisindeki prosedürlerin tamamlanmasının ardından hazırlanan mevzuat değişikliği, 21 Ağustos 2026 tarihinde onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına resmi olarak iletildi. Bakanlık nezdindeki inceleme ve onay süreçlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve İstanbul genelindeki tüm ilçe belediyelerinde fiilen uygulanmaya başlanacak.

Yeni mevzuatla birlikte çatılar sadece ikincil veya yardımcı mekanlar olmaktan çıkıp, tüm yasal haklara sahip tam teşekküllü konutlara dönüşecek. Ancak bir çatı alanının bağımsız birim haline getirilebilmesi son derece katı güvenlik ve teknik kriterlere bağlandı.

Oluşturulacak her yeni çatı dairesinin yürürlükteki deprem yönetmeliklerine, statik dayanım şartlarına, yangın emniyet standartlarına, binalardaki sığınak mevzuatına ve otopark yönetmeliğine eksiksiz şekilde uyum sağlaması zorunlu kılınacak.