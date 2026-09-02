Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ve "Çöpsüz Dünya" oyunlarını Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda ücretsiz sahneleyecek.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunu, 5 Eylül'de saat 20.30'da tiyatroseverlerle buluşacak. Üç kadının hikayesi üzerinden ilerleyen oyunda geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanda geçen üç hikayenin birleşimi olacak. Oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu yer aldı.

Aziz Yurtseven'in yazdığı ve Nihat Alpteki'nin yönettiği "Çöpsüz Dünya" oyunu ise, 6 Eylül'de 20.30'da çocuklar için ücretsiz sahnelenecek. Tüketim kültürünün bilinçsizliğine vurgu yapan oyunda geri dönüşüm, sıfır atık, tamir gibi konular masaya yatırılacak. Eserde Eylül Soğukçay, Pınar Demiral, Engin Akpınar, Samet Silme ve Mehmet Soner Dinç oynayacak.