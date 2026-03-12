İBB, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi 20 bin ortaöğretim öğrencisine toplam 50 milyon TL tutarında kıyafet desteğinde bulundu. Esenyurt, iki bin 321 öğrenci ile desteğin en yoğun sağlandığı ilçe olurken; Esenyurt'u Sultangazi bin 231, Küçükçekmece bin 197 ve Bağcılar bin 60 öğrenci ile takip etti.

İBB'den verilen bilgiye göre, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemini kapsayan planlama doğrultusunda, belirlenen şartları taşıyan 20 bin öğrenciye kişi başı iki bin 500 TL ödeme yapıldı. Proje için ayrılan bütçe 50 milyon lira olarak duyuruldu.

Esenyurt, iki bin 321 öğrenci ile desteğin en yoğun sağlandığı ilçe olurken; Sultangazi bin 231, Küçükçekmece bin 197 ve Bağcılar bin 60 öğrenci ile öne çıkan diğer bölgeler oldu.