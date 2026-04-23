İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Barosu, çocukların erken yaşta hak bilinci kazanması ve güvenli bir ortamda büyümeleri için güçlerini birleştirdi.

İstanbul Barosu’nda gerçekleştirilen imza töreninde; İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Barosu arasında “Ortak Mutabakat Metni” imzalandı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında yapılan imza töreninde, İBB Bürokratları ve İstanbul Barosu heyeti de hazır bulundu. İBB Heyetinde, ‘Kent Uzlaşısı soruşturması’ kapsamında önce tutuklanan sonra da hakkında ev hapsi kararı verilen; ardından ev hapsi kararı da kaldırılarak görevine iade edilen Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak yer aldı.

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, protokolün çocuklarda hak bilincini artırmayı ve hak temelli eğitime katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, “İBB’nin kreş ve anaokullarında çocuk hakları bilincini yaratmayı ve güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Çocuklarda çocuk hakları bilincini yaratmayı ve hak temelinde eğitime katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

Kaboğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Bu iş birliğiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kreşlerinde ve anaokullarında okuyan çocuklarda çocuk hakları bilincini yaratmayı ve hak temelinde eğitime katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu protokol; bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, öte yandan İstanbul Barosu’nun kırkı aşan komisyon ve merkez çerçevesinde yürüttüğü çok yönlü çalışmaların, iki dev kurum arasında çocuk hakları temelinde gerçekleşecek en geniş iş birliği alanını açıyor.

İstanbul Barosu, büyüklüğü ve tarihiyle dünyada emsali olmayan benzersiz bir hukuk kurumu olarak hukuku etkili kılmak amacıyla nasıl çalışıyorsa; İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir dünya kenti olarak demokrasinin, halkın yönetime katılımının ve sosyal belediyecilik anlayışının en etkili örneklerini sergilemektedir. İki kurum da kendi varlık amaçları doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir.”

“Bizler, çocuk odaklı, çok daha kapsamlı bir yapıyı da inşa ettik”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise konuşmasında şunları söyledi:

"İstanbul Barosu ile imzaladığımız 'Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Hakları Projesi' iş birliği protokolü, İstanbullu çocukların üstün yararını koruma altına alan bir toplumsal sözleşmedir. Bu protokol kapsamında, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi ve eğitici eğitimi almış uzman avukatlarımız, Yuvamız İstanbul merkezlerimizde bizzat sahaya inecek. Çocuklarımıza daha bu yaşta kendi haklarını öğreteceğiz; güvenli ortamın ne demek olduğunu anlatacağız. Onları korumak adına çok daha güçlü bir 'proaktif kalkan' oluşturacağız. Uzman avukatlarımız tarafından yürütülen bu farkındalık faaliyetleri; hak ihlallerinin erken tespiti, önlenmesi ve çocuklarımızın hak arama yollarına erişiminin kolaylaştırılması için kritik bir bariyer görevi görecektir. Belediye olarak bizler, hizmetlerin en sağlıklı şekilde sağlanması için 127 merkezimizde gerekli tüm fiziki ve teknik altyapıyı seferber ediyoruz.

Baromuz ise çocuk hakları ilkelerine ve meslek etiğine bağlı kalarak, en yetkin hukukçularıyla bu hizmet sürecini yönetiyor. Haklarını bilen bir çocuk, özgür ve güvenli bir geleceğin teminatıdır. Bir çocuğu korumak, tüm geleceğimizi korumaktır."

Kaboğlu, konuşmasının sonunda İBB Heyetinde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a doğru yönelerek, “Bu vesile ile de Sevgili Mahir Polat, o da haksız olarak özgürlüğünden alıkonulmuştu. Dün İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladı ve ilk ziyaretini bize yaptı” dedi.

Kısa bir konuşma yapan Mahir Polat şunları söyledi:

“İbrahim Başkanımız bizi en son Silivri’de ziyaret ettiğinde kendisi dayanışmasını göstermişti ve barodan birçok arkadaşımız oradaydı. O günlerde barodan olup da tutuklu olan arkadaşlarımızda vardı bugün hepsi ile beraberiz. Onur duyuyorum. Memleketin tarihi eser ve kültür varlıkları hiç birisi çocuklar kadar değerli değil. O yüzden 23 Nisan kutlu olsun teşekkür ederim.”

Amaç: Haklarını bilen ve güvende büyüyen çocuklar

Projenin hedefi, erken çocukluk dönemindeki çocuklara yaşlarına uygun yöntemlerle çocuk hakları, güvenli çocukluk, hak ihlallerinin önlenmesi ve başvuru mekanizmaları konusunda farkındalık kazandırmak.

Eğitimler oyun ve hikâyeyle verilecek

Özellikle 4–5 yaş grubuna yönelik eğitimlerde oyun temelli ve hikâyeleştirilmiş içerikler kullanılacak. Çocuklara hak ve ihtiyaç kavramı hikâyelerle anlatılacak, haklarını kimlerin koruyabileceği öğretilecek. Bedensel söz hakkı gibi konular da çocuk şarkılarıyla pekiştirilecek.

Çocukların üstün yararı esas alınıyor

Yüz yüze yapılacak eğitimler 30–40 dakikalık oturumlar halinde, çocuk hakları alanında uzman avukatlar tarafından verilecek. 127 merkezde uygulanacak proje ile yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Program, çocukların haklarını bilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor.