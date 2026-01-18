İBB tutuklularının 'mağdur' aileleri Aile Dayanışma Ağı adı altında bir dayanışma grubu oluşturmuştu. Ailelere, tutukluların eşlerine ev baskınları düzenlenip operasyon yapılacağı söylemlerini içeren mesajlar atan dolandırıcılar, ailelerden çeşitli miktarlarda para istedi.

Konuyla ilgili Aile dayanışma Ağı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada dolandırıcıların bu numaralara nasıl ulaştıkları sorulurken, "Bu kişi ya da kişilerin emniyet ya da adliye içinde bağlantıları var mıdır?" denildi.

ADA tarafından yapılan açıklama şöyle:

İki günden beri, İBB ve CHP’li ilçelere yapılan operasyonlarda tutuklananların ailelerine tanınmayan bir numaradan çeşitli mesajlar atılmaktadır. Bu mesajlarda; ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının, eşlerinin isimlerinin yeni operasyon dosyasında yer aldığı ve bu durumdan onları kurtarabileceğini belirtilmektedir. Bunun karşılığında da miktarı değişen ücretler talep edilmektedir. Mesajlarda ayrıca hukukçular tarafından sahte olduğu anlaşılan, arama kararı olduğu belirtilen bir belge de paylaşılmaktadır.

"EMNİYETLE BAĞLANTILARI NE?"

Ailelerin ortak olarak sordukları soru şu: Bu kişi ailelerin listesine ve telefon numaralarına nasıl ulaşmaktadır? Bu kişi ya da kişilerin emniyet ya da adliye içinde bağlantıları var mıdır?

"DERHAL HAREKETE GEÇİLSİN"

Bu konuyla ilgili hukukçularımız gereken adımları atacaklar ancak yine de kamuoyunu aydınlatmak, yetkilileri harekete geçmek için bu bilgilendirme notunu paylaşmak istiyoruz. Ailelerin yaklaşık 1 yıldır yaşadıkları psikolojik yükü fırsat bilerek, onları tedirgin edip bu durumdan faydalanmaya çalışan bu kişilere karşı kolluk kuvvetlerimizin harekete geçmelerini diliyoruz."

İşte ailelere gelen o mesajlardan bazıları:

AKILLARA AKP'Lİ MÜCAHİT BİRİNCİ GELDİ

Dolandırıcıların bu yöntemi akıllara AKP'li Mücahit Birinci'yi getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'liAvukat Birinci'nin 31 Temmuz'da İBB tutuklusu Murat Kapki ile görüşerek "İftira at, kurtul" dediğini ve karşılığında 2 milyon dolar istediğini ifşalamıştı. Kapki de savcılığa kendisi ile yapılan görüşmeyi dilekçe ile şikayet etmişti.