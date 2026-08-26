İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünü kentin dört bir yanında düzenleyeceği kapsamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamaların ana merkezi, açılışı da bu vesileyle gerçekleştirilecek olan Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı olacak. 28-30 Ağustos 2026 tarihleri kapsayan üç günlük maratonda çocuk şenliklerinden sanat atölyelerine, sokak performanslarından nostaljik otobüs sergilerine ve ücretsiz müze ziyaretlerine kadar her yaştan İstanbulluya hitap eden geniş bir içerik sunulacak.

Etkinlik maratonu ilk olarak 28 Ağustos günü Kadıköy'deki Müze Gazhane bünyesinde düzenlenecek eğitici atölyeler ve tarih araştırmacısı Sunay Akın'ın gerçekleştireceği özel söyleşi ile başlayacak. Ardından coşku, Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı'na taşınarak sahne şovları, dev oyun alanları, ikramlıklar ve kortej yürüyüşleri ile devam edecek.

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET KENT MEYDANI AÇILIŞI VE ÇOCUK ŞENLİKLERİ

Kutlamaların ikinci günü olan 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı'nın resmi açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın hemen ardından saat 16.00 ile 21.00 arasında çocuklara özel dev bir şenlik alanı kapılarını açacak. Şenlik alanında çocukların milli şuur ve beraberlik duygularını geliştirmeyi hedefleyen atölyeler, sokak sanatçılarının gösterileri, sahne performansları, eğlenceli kortej ekibi ve çeşitli ikramlıklar yer alacak.

İBB Çocuk ve İBB Kültür iş birliğiyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde 29 Ağustos'ta saat 16.00 ile 18.00 arasında Müze Gazhane'de Zaferin Renkleri, Tek Yürek Zafer Panosu ve Atatürk'ün İzinde başlıkları altında çocuk sanat atölyeleri düzenlenecek. Bu atölyeler sayesinde minik ziyaretçiler Zafer Bayramı'nın tarihi anlamını ve bağımsızlığın önemini resim ve el sanatları vasıtasıyla tecrübe edecek.

30 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ DORUĞA ULAŞACAK COŞKU VE MELEK MOSSO KONSERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı Pazar günü program saat 16.00'da başlayacak çocuk etkinlikleriyle ivme kazanacak. Çocuk şenlikleri saat 21.00'e kadar sürecek. Akşam saatlerinde sahne temposu artacak; saat 19.55 ile 20.25 arasında tempolu bir DJ performansı gerçekleştirilecek. Saat 20.25'te sahne geçiş hazırlıkları tamamlandıktan sonra saat 20.35'te saygı duruşu icra edilecek ve İstiklal Marşı okunacak.

İstiklal Marşı'nın ardından saat 20.40'ta 30 Ağustos tarihsel sürecini anlatan özel bir video gösterimi ekranlara yansıtılacak. Saat 21.00 olduğunda İBB Başkan Vekili Nuri Aslan İstanbullulara hitap etmek üzere sahneye çıkacak ve günün anlam ve önemine dair konuşmasını gerçekleştirecek. Resmi tören kısmının ardından saat 21.20 ile 23.00 arasında sevilen sanatçı Melek Mosso sahne alacak ve şarkılarını zafere eşlik eden binlerce İstanbullu için seslendirecek.

KADINLAR, GENÇLER VE ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖZEL ATÖLYELER

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Zafer'in Renkleri: Aksesuar Tasarım Atölyeleri kapsamında saat 17.00'den itibaren Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı'nda tasarım stantları kurulacak. Ay Yıldız ve Atatürk silüeti gibi simgelerin işleneceği çalışmalarda broş, fular, takı ve bez çanta tasarımları hayata geçirilecek. Bu atölyeler 29 ve 30 Ağustos günlerinde hem Müze Gazhane hem de Büyükçekmece'de kadınların katılımına sunulacak.

İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece Belediyesi ve İBB Kültür ortaklığıyla 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde 16.00 ile 21.00 saatleri arasında 7'den 70'e herkesi kapsayan özel içerikler hazırlanacak. İnteraktif içerikler, animatör gösterileri, engelsiz atölyeler ve ikramlarla toplumun tüm kesimlerinin bayram coşkusuna ortak olması sağlanacak.

İBB bağlı kuruluşları ve iştirak şirketleri de alanlarda yerini alarak etkinliğe renk katacak:

İBB Şehir Hatları: Şehir Hatları kaptanları Gemici Düğümü Atölyesi bünyesinde çocuklara ve gençlere gemici düğümü atmanın inceliklerini öğretecek. Katılımcılar denizcilik mesleğini ilk ağızdan dinleme ve soru sorma imkânı bulacak.

İETT: Kurumun envanterinde bulunan 2 adet tarihi nostaljik otobüs, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde sergilenmek üzere Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı'nda konumlandırılacak.

İSPARK A.Ş: 7 yaş üzeri ve bisiklet kullanmayı bilen çocuklar için özel güvenlikli bir parkur hazırlayarak bisiklet sürüş etkinlikleri düzenleyecek.

İstanbul Halk Ekmek: 29 Ağustos günü meydanda yer alarak vatandaşlara Cevizli Kuru Baklava ürününün tadımını yaptıracak.

İSTON A.Ş: Ahşap atıklardan üretilen özel balık figürleri ile çocuklar için sıfır atık bilincini destekleyen boyama atölyeleri gerçekleştirecek.

Ağaç ve Peyzaj A.Ş: Bayram vesilesiyle 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde hem fiziki Bahçe Market mağazalarında hem de bahcemarket.com internet sitesinde tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulayacak.

Müze Kapıları Vatandaşlara Ücretsiz Açılıyor Ve Miniatürk'te Şölen Yapılıyor

İBB Kültür AŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında tarihi ve kültürel miras bilincini artırmak amacıyla 30 Ağustos Cumartesi günü boyunca önemli müzelerin kapılarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ücretsiz hale getiriyor. Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk gün boyunca ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz giriş imkânından faydalanmak isteyen ziyaretçilerin giriş kapılarında Radar Türkiye uygulamasındaki QR kod ile T.C. kimlik kartlarını görevlilere ibraz etmeleri yeterli olacak.

Öte yandan Miniatürk içerisinde gün boyu sürecek ayrı bir şenlik programı uygulanacak. Çocuklara yönelik yarışmalar, zumba kids gösterileri, jonglör ve illüzyon şovları, bando geçişleri ve dans gösterileri ile renklenecek olan parktaki kutlamalar, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Gönül Yeprem konseri ile unutulmaz bir anıya dönüşecek.