İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine iki ayrı kurumdan zam kararı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki metro, metrobüs ve otobüs tarifelerine yüzde 20 oranında artış yapılırken, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray ve banliyö hatlarında zam oranı yüzde 25,49 oldu.

Zam kararları siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Marmaray zammına tepki göstererek, İBB’nin vatandaşın ulaşım giderlerini sübvanse ettiğini savundu. Özcan, İBB’nin yolcunun ödediği bilet tutarının üzerinde bir katkıyı belediye bütçesinden karşıladığını ifade etti ve merkezi yönetimi eleştirdi.

Özcan’ın sözleri şu şekilde:

"Bugünkü fiyat tarifesi düzenlemesiyle beraber Marmaray’a yüzde 25,49 zam yapıyor bu arkadaşlar. Sabahtan beri zam şöyle kötü, böyle kötü diyorlar ya. Yüzde 25,49’u zammı kullanmayın, geri alın; Marmaray’ı kullanan insanlar da size dua etsin. Ben olayın aslını size anlatayım: Vatandaş gidiyor, bir biletin parasını verip alıyor; yani 42 TL’yi. İBB 84 TL daha verecek, onu onun üstüne koyacak ve bir ulaşımı gerçekleştirmiş olacak.

İBB’nin kasasından vatandaşın ödediğinden daha fazla parayı vatandaşın bütçesine katıyor. Bir tarafta vatandaş yolculuk yapabilsin diye kasasından para veren İBB’nin ortaya koyduğu akıl ve irade var; diğer tarafta ise köprünün bakım maliyetlerinin cüzi olduğu köprüden bir köprüden hem gidiş hem geliş için ücret alan, bunu vatandaştan tahsil eden ve bununla da yetinmeyip köprüyü satan bir yaklaşım var. Köprüyü satan yaklaşımla karşı karşıyayız.

Aramızdaki fark net: CHP halkın bütçesini korurken; AKP köprüden 120 TL alıyor, yetmiyor köprüleri satıyor!"