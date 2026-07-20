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T24 yazarı Cansu Çamlıbel'e konuşan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Operasyonun aylar öncesinden iktidara yakın medya organlarında gündeme getirildiğini öne süren Pekin, "Her şey aylar öncesinden belliydi" görüşünü dile getirerek, "Köstebek falan yok, açıktan TV yayınları var" dedi.

Operasyonların önceden bilindiği yönündeki tartışmalara değinen Pekin, soruşturma sürecinin kamuoyunda aylar öncesinden konuşulduğunu savundu.

"KÖSTEBEK FALAN YOK, AÇIKTAN TV YAYINLARI VAR"

Tora Pekin, operasyonlara ilişkin bilgilerin iktidara yakın medya organlarında daha önceden yer aldığını öne sürerek "Bu operasyon bangır bangır geldi, köstebek falan yok, açıktan TV yayınları var. Aylar öncesinden başlamış televizyon yayınları var." ifadelerini kullandı.

Savcılığın tutuklulara "Operasyonu nereden biliyordunuz?" sorusunu yönelttiğini belirten Tora Pekin kamuoyunun bu gelişmeleri zaten televizyon yayınlarından takip ettiğini hatırlattı.

"BU DAVANIN AMACI EKREM İMAMOĞLU'NA CEZA VERMEK"

Tora Pekin, davanın hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek, "Ekrem Bey'e ceza vermek için bu davanın açıldığı çok açık. Siyasi yasak da bunun parçası" değerlendirmesinde bulundu.

TUTUKLULUK SÜRESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Tutukluluk süresine ilişkin de konuşan Pekin, ağır cezalık suçlarda Yargıtay uygulamasına göre tutukluluğun beş yıla kadar uzayabildiğini belirtti. Ancak davanın bu kadar uzun sürmesini beklemediğini ifade etti.

Öte yandan İBB davasının son duruşmasında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun savunması, yaşanan 'süre' tartışmalarının ardından “Susma hakkını kullandı” denilerek geçilmişti. 8 Temmuz’daki duruşmada savunma yapamayan ve 2 bin yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu, “Her suç başına 3 dakika savunma hakkı veriliyor” diyerek tepki göstermişti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, mahkeme heyetinin reddi talebiyle yaptıkları başvurudan sonuç alamamıştı.