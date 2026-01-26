Gülibrahimoğlu'nun dönemin AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bir ihale üzerinden yaptığı skandal sözleşme ortaya çıktı. Sözleşmede şirkete tanınan 110 milyon liralık tazminat hakkı dikkat çekti.

Halk TV'den Bahadır ÖZgür'ün haberine göre, İBB soruşturmalarının firari ismi olan Murat Gülibrahimoğlu2nun zenginleşme serüveni sadece 2020 öncesine dayanmıyor. Gülibrahimoğlu'nun İBB'den, AKP'li Kadir Topbaş belediye başkanıyken aldığı ihale ve sözleşme detayındaki tazminat, zenginleşmesinin o dönemlerde başladığını ortaya koyuyor.

GÜLİBRAHİMOĞLU İBB SORUŞTURMASINDA NEYLE SUÇLANIYOR?

Gülibrahimoğlu İBB iddianamesinde, ‘Ekrem İmamoğlu örgütünün kasası’ olarak suçlanıyor. Firari durumda olan Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İddianamede ‘kaçak hafriyat’ dökülerek yaklaşık 80 milyar lira kamu zararına yol açıldığı, dökümün resmi izne dayanmadığı, 31 milyar liralık suç geliri elde edildiği ve bunun da İSTAÇ’a değil ‘suç örgütüne’ aktarıldığı belirtiliyor.

"İMAMOĞLU SAYESİNDE HIZLA ZENGİNLEŞTİ"

Ayrıca iddianamede, Gülibrahimoğlu’nun, İmamoğlu’nun talimatı ile bölgedeki özel parselleri ele geçirdiği ileri sürülüyor. İtirafçı ifadelerinde de Gülibrahimoğlu’nun 2022’ye kadar durumunun kötü olduğu, İmamoğlu sayesinde hızla zenginleştiği anlatılıyor.

HER AYRINTI AKP DÖNEMİNE DE İŞARET EDİYOR

Geçen hafta da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülibrahimoğlu’nun 2018’de eski AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ortak olduğunu gösteren ticaret sicil kayıtlarını Meclis’te açıklamıştı.

Gülibrahimoğlu'nun İBB'den İmamoğlu dönemi öncesinde de ihaleler aldığını belirten Bahadır Özgür, "Tıpkı Aziz İhsan Aktaş’ta yapıldığı gibi ‘AKP dönemi’ soruşturmanın dışında tutuluyor. Oysa suç isnat edilen faaliyetler, İmamoğlu döneminin öncesine uzanıyor." dedi.

Bahadır Özgür'ün haberinden ilgili kısım şöyle:

YARGI DURDURURSA TAZMİNAT VERİLECEK

Gülibrahimoğlu’nun şirketi Kuzey İstanbul Modern İnşaat AŞ ile İBB’nin iştiraki İSTAÇ AŞ arasında, 30 Aralık 2015’te, “dolgu ve rehabilitasyon projesi hasılat paylaşımı sözleşmesi” imzalandı. Bir yıl sonra, 12 Nisan 2016’da ek bir sözleşme daha yapıldı. Sebebi de ek sözleşme de şöyle açıklandı:

“Sözleşme konusu faaliyetin İSTAÇ AŞ tarafından proje alanları içerisinde bulunan ve halihazırda Kuzey AŞ tarafından işletilen özel kişilere ait parsellerdeki dökümlerin tamamlanması beklenmeksizin başlatılmış olması nedeniyle Kuzey AŞ’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından rehabilitasyon amaçlı dolgu faaliyetleri için verilen izinler kapsamındaki işletmelerinden istifade ve gelir elde etme imkanı kalmamıştır.

Ayrıca, bahse konu ruhsat alanlarında gerçekleşmekte olan madencilik faaliyetlerinin sonlandırılması sonrası resmi makamlardan alınması muhtemel diğer dolgu ve rehabilitasyon izinlerine haiz diğer alanlar ile Kuzey AŞ tarafından satın alınan ve/veya özel parsel sahiplerinden muvafakatları temin edilen alanlar da iş kapsamına dahil edilecektir.”

Ek sözleşmenin konusu ise tazminat. Eğer İSTAÇ’ın kısmen veya tamamen tek taraflı vazgeçmesi ya da hukuki herhangi bir engel sebebiyle iş durursa, iptal edilirse İBB Gülibrahimoğlu’na, o güne kazandıklarının haricinde 110 milyon lira tazminat ödemeyi taahhüt etti. Aynı madde Kuzey AŞ için de geçerli kılındı.

Özetle, bugün İBB’nin suçlandığı hafriyat dökme işinin geçmişi de AKP dönemine kadar uzanıyor.