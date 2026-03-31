İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in başdanışmanı C.O. ile belediye çalışanı B.K. tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan C.O. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli kişiler sağlık kontrollerinden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan C.O. ve B.K, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iki kişinin de tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, dün gece saatlerinde Antalya'daki evlerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler İstanbul'a getirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.