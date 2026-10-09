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Yeni Şafak'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülbaharimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı bildirildi.

2 EKİM'DE YAKALANDIĞI BİLDİRİLDİ

Gazetenin haberine göre Gülbaharimoğlu, 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalanarak gözetim altına alındı.

Adalet Bakanlığı ile ilgili kurumlar arasında yapılan görüşmelerin ardından Gülbaharimoğlu'nun Yunanistan'da bulunduğu bilgisinin Türkiye'ye iletildiği belirtildi.

Haberde, Gülbaharimoğlu'nun 120 milyon liralık adli kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin bir süreç yaşandığı, daha sonra ise hakkında 40 gün süreyle tutuklama kararı verildiği aktarıldı.

TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENDİ

Yeni Şafak'ın aktardığına göre İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülbaharimoğlu'nun Türkiye'ye iadesi için Yunanistan makamlarına başvurulmasına karar verdi.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü de İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi.

Yazıda, Gülbaharimoğlu'nun Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesi ve iade belgelerinin diplomatik kanallardan Yunanistan'a iletilmesi istendi.