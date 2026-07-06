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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Derya Dağdeviren hakkında tahliye kararı verildi.

Mayıs ayı başında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dağdeviren'in serbest bırakıldığı öğrenilirken, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Murat Dağdeviren'in tutukluluğunun devam ettiği belirtildi.

DİLEK İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dilek Kaya İmamoğlu, yeğeni ve eşinin tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, iki küçük çocuğun anne ve babasından ayrı bırakıldığını belirterek duruma tepki göstermişti. İmamoğlu, aile bireylerine yönelik tutuklamaların hukuksuz olduğunu savunarak, yaşanan süreci eleştirmişti.